Отказ родителей от прививок детей остается актуальной проблемой в Брестской области

В первом полугодии 2020 года в Брестской области сложилась благоприятная эпидемиологическая ситуация по основным инфекциям, управляемым средствами специфической профилактики. Об этом говорится в сообщении на сайте областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
– В первом полугодии не регистрировалась заболеваемость дифтерией, столбняком, полиомиелитом, корью и краснухой, что в очередной раз доказывает важность и результативность проведения профилактических прививок среди детского и взрослого населения, – проинформировали в центре. – Тем не менее отказ от прививок остается сегодня актуальной проблемой. В Брестской области по состоянию на 1 июля было оформлено 5966 отказов родителей детей в возрасте до 17 лет, что составило более 2% от численности контингента, подлежащего иммунизации, из которых 41% – это отказавшиеся от всех прививок.
Эпидемиологическая обстановка в области по острым кишечным инфекциям и сальмонеллезу характеризуется как стабильная с учетом того, что показатели заболеваемости остались практически на уровне аналогичного периода прошлого года, добавили специалисты. Не регистрировались случаи бактериальной дизентерии.
– Важной остается задача по проведению своевременных противоэпидемических мероприятий в очагах острых кишечных инфекций, особенно в организованных коллективах и среди эпидзначимых контингентов, с целью недопущения групповых случаев заболеваний, – подчеркнули в ЦГЭиОЗ.
В центре также проинформировали, что по итогам полугодия отмечена стабилизация показателей заболеваемости парентеральными вирусными гепатитами среди населения:
– За 6 месяцев среди населения области выявлено на 32% меньше случаев, чем за аналогичный период 2019 года. Уровень носительства возбудителей гепатита В и С среди населения области на – 41,4% и 39,2% соответственно. Основной путь инфицирования парентеральными вирусными гепатитами в области – половой, его доля составляет 48,7%. Особое внимание в последние месяцы было уделено вопросам профилактики COVID-19.
– Предпринимаемый комплекс профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий позволил не допустить лавинообразного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 среди населения, – проинформировали в ЦГЭиОЗ. – На сегодняшний день по данной инфекции наблюдается период стабилизации и снижения заболеваемости. Вместе с тем необходимо продолжить системный эпидемиологический мониторинг заболеваемости COVID-19 среди населения с целью принятия своевременных необходимых мер, в том числе на объектах с массовым пребыванием населения, а также при проведении культурных и спортивно-массовых мероприятий. Учреждения здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службы области должны по-прежнему работать в режиме повышенной готовности.
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Отказ родителей от прививок детей остается актуальной проблемой в Брестской области
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