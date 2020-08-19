Отказ родителей от прививок детей остается актуальной проблемой в Брестской области

Эпидемиологическая обстановка в области по острым кишечным инфекциям и сальмонеллезу характеризуется как стабильная с учетом того, что показатели заболеваемости остались практически на уровне аналогичного периода прошлого года, добавили специалисты. Не регистрировались случаи бактериальной дизентерии.– подчеркнули в ЦГЭиОЗ.В центре также проинформировали, что по итогам полугодия отмечена стабилизация показателей заболеваемости парентеральными вирусными гепатитами среди населения:проинформировали в ЦГЭиОЗ.