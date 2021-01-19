Завершено расследование уголовного дела в отношении топ‑менеджеров Белгазпромбанка

Оперативники анализировали деятельность банка не один год, отправляли запросы в другие государства. Ответы были получены лишь в конце 2019 года, новая информация подтвердила гипотезы. В итоге в уголовном деле восемь фигурантов. Бывшему председателю правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктору Бабарико предъявлено обвинение в получении взяток и легализации (отмывании) средств, полученных преступным путем в особо крупном размере. Замы Бабарико Сергей Шабан, Александр Ильясюк, Кирилл Бадей, Дмитрий Кузьмич, а также бывшие заместители Алексей Задойко и Сергей Добролет обвиняются в получении взятки. Учредителю ООО «Активлизинг» Виктору Кобяку инкриминирована дача взятки в крупном размере.
Криминальная история началась еще в 2004 году. Схема работала как минимум 13 лет.
В прошлом году телеканал ОНТ показал кадры с очной ставки Бабарико и его подчиненного Кирилла Бадея. Он рассказал:
— Я получал наличные денежные средства от представителей компаний «ПриватЛизинг», «Правовой диалог» и «Системы обработки информации» от Морозова, Добролета, Харлановича и Геращенко. Указанные юридические лица были клиентами банка длительное время. Общая сумма — порядка 250 000—350 000 долларов в год в эквиваленте. Данные денежные средства я не пересчитывал, передавал Виктору Дмитриевичу (Бабарико). И в этот или на следующий день он меня приглашал и вручал мне конверт, который причитался мне. Последняя сумма, которая была уже весной 2020 года (Виктор Дмитриевич покидал банк), он поручил самостоятельно передать эти денежные средства другим коллегам… Деньги я отдавал Ильясюку, Кузьмичу и Шабану… Это была не моя инициатива. Мне ее озвучил Виктор Дмитриевич (Бабарико). Денежные средства передавались, как я понимаю, за сотрудничество между банком и компаниями.
Один из эпизодов, который лег в основу обвинения, связан с компанией «ПриватЛизинг». В 2006 году бизнесмены Алексей Геращенко и Андрей Харланович создали компанию (позже переименовали ее в «ПриватЛизинг»), которая продавала товары в рассрочку или лизинг, а с продавцом рассчитывались за счет кредита банка. То есть успешность работы фирмы напрямую зависела от условий, на которых банк предоставлял кредит.Кстати, Харланович раньше работал в Белгазпромбанке. Руководством учреждения, в том числе Бабарико, было поставлено условие: за благоприятное решение вопроса с кредитованием требовалось отдать часть прибыли.
Как распределялись откаты, рассказал бывший зам Бабарико Дмитрий Кузьмич: «Изначально распределение озвучивалось на первой встрече. 25 (процентов) у Валерия Владимировича Селявко, 25 (процентов) у Виктора Дмитриевича Бабарико и по 10 (процентов) у остальных». Вот что говорил следователям бывший первый зампредседателя правления банка Алексей Задойко: «Это были Добролет, Ильясюк, Шабан и Кузьмич. Четыре человека. И я пятый. Селявко информировал нас, что можно заработать деньги. И эти деньги будут распределяться: 25 процентов Селявко, 25 процентов Бабарико и всем остальным заместителям, в том числе и мне, по 10».
Раскрытие преступной схемы осложняло большое количество звеньев в цепи перевода денег. На имя юриста банка, другого сотрудника (он же друг Бабарико) за границей были оформлены компании, которые вошли в состав учредителей «ПриватЛизинга». Одновременно с этим в офшорных юрисдикциях для Бабарико и остальных участников группы открыли так называемые фирмы‑кошельки, где аккумулировалось бы незаконное вознаграждение. К банковским счетам этих фирм‑кошельков эмитировались пластиковые платежные карты.
Бывший зам Бабарико Дмитрий Кузьмич поясняет:
— Бабарико предоставил нам документы на подписание или ознакомление с данными компаний. Компания, которая была предложена мне, называлась Woodview… Через какое‑то время была передана пластиковая карта корпоративная от имени этой компании. И на протяжении трех‑четырех лет мне регулярно при наличии дивидендов от деятельности компании на территории Беларуси перечислялись средства. Суммы от 10 до 15 тысяч долларов. На общую сумму около 140 тысяч долларов.
Как установило следствие и как рассказывают сами фигуранты, никакого практического участия в деятельности компании «ПриватЛизинг» они не принимали. В этот бизнес не инвестировали, прибыль получали исключительно как должностные лица банка в связи с принимаемыми ими решениями по кредитованию предприятия на выгодных условиях.
Вот как комментирует это обвиняемый, бывший зам Сергей Шабан. Говорит он про свою иностранную компанию: «Она не вела хозяйственную деятельность. Это личный кошелек… Это какой‑то счет безналичный для личного распоряжения, только для меня. Без осуществления хозяйственной деятельности».
Когда пять лет назад банком заинтересовались контролирующие органы, схема упростилась. Деньги передавали прямо в кабинетах Белгазпромбанка. Из показаний учредителя компании «ПриватЛизинг» Андрея Харлановича: «Все встречи проходили в служебном кабинете Кирилла Георгиевича Бадея… При встрече мы переходили в прилегающую комнату отдыха, где я в присутствии Бадея оставлял пакет с деньгами на диване. Мне было понятно, что эти деньги Кирилл Георгиевич несет своему руководителю Бабарико В. Д.»
А вот что говорит Антон Морозов, которому, с его слов, Бабарико сделал предложение, от которого тот не смог отказаться: «В 2018 году от Бабарико поступило предложение войти в состав участников компании «ПриватЛизинг» и за счет поступающих дивидендов выплачивать денежное вознаграждение за работу «ПриватЛизинга» с Белгазпромбанком. На предложение я согласился. За 2019 год на меня была распределена часть дивидендов, и после того как деньги были зачислены на карт‑счет, я записался на прием к Виктору Бабарико. Мы с ним встретились. Было оговорено, что я должен снять 190 000 евро для передачи».
Обвиняемый Кирилл Бадей в признательных показаниях пояснил, что «фактическим руководителем по получению незаконных денежных вознаграждений ООО «ПриватЛизинг» является бывший председатель Бабарико В. Д. В какой валюте мне будут передавать вознаграждение, мне указывал Бабарико».
…Полагаю, в суде мы узнаем много интересных подробностей этой истории. В КГБ отметили, что материалы были предъявлены обвиняемым и их защитникам для ознакомления. Ходатайств о прекращении уголовного преследования по предусмотренным УК основаниям, а также о проведении дополнительных следственных действий никто из обвиняемых, за исключением Виктора Бабарико, не заявил. Следовательно, фигуранты согласны с предъявленным обвинением. Все, кроме Бабарико, вину признали.
Виктор Дмитриевич не нашел что противопоставить и во время очных ставок с другими обвиняемыми. Что ж, при нынешней ситуации он может провести в колонии как минимум 11 с половиной лет. Напомню, фигурант рассматривается обвинением не только как взяткополучатель, но и как организатор преступной деятельности, а это значит, что минимальный срок не может быть менее трех четвертых от наказания, предусмотренного санкцией статьи.
Следственным управлением КГБ уголовное дело передано в Генеральную прокуратуру для направления в суд. Мера пресечения оставлена прежней: семь человек, в том числе В. Бабарико, находятся под стражей, один — под домашним арестом.
Имущество В. Бабарико арестовано, в том числе его резиденция в деревне Мочаны Логойского района, коллекция картин (есть и произведения Марка Шагала). Следствию также известно, что у бывшего банковского работника имеется недвижимость класса люкс в Турции и на Кипре.ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Генеральная прокуратура инициирует международный розыск Павла Латушко. Ведомство направило в Национальное центральное бюро Интерпола в Беларуси пакет документов, необходимых для объявления его в международный розыск. «Обвиняемому инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 357 («Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти»), ч. 1 ст. 361‑1 («Создание экстремистского формирования»), ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса («Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь»)», — рассказали в управлении взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры. Там также уточнили, что в отношении Латушко в рамках уголовного дела, расследуемого главным следственным управлением Следственного комитета, с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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