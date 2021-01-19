Завершено расследование уголовного дела в отношении топ‑менеджеров Белгазпромбанка

ФОТО АЛЕКСАНДРА КУЛЕВСКОГО. ФОТО АЛЕКСАНДРА КУЛЕВСКОГО.

Один из эпизодов, который лег в основу обвинения, связан с компанией «ПриватЛизинг». В 2006 году бизнесмены Алексей Геращенко и Андрей Харланович создали компанию (позже переименовали ее в «ПриватЛизинг»), которая продавала товары в рассрочку или лизинг, а с продавцом рассчитывались за счет кредита банка. То есть успешность работы фирмы напрямую зависела от условий, на которых банк предоставлял кредит.

Имущество В. Бабарико арестовано, в том числе его резиденция в деревне Мочаны Логойского района, коллекция картин (есть и произведения Марка Шагала). Следствию также известно, что у бывшего банковского работника имеется недвижимость класса люкс в Турции и на Кипре.







ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Оперативники анализировали деятельность банка не один год, отправляли запросы в другие государства. Ответы были получены лишь в конце 2019 года, новая информация подтвердила гипотезы. В итоге в уголовном деле восемь фигурантов. Бывшему председателю правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктору Бабарико предъявлено обвинение в получении взяток и легализации (отмывании) средств, полученных преступным путем в особо крупном размере. Замы Бабарико Сергей Шабан, Александр Ильясюк, Кирилл Бадей, Дмитрий Кузьмич, а также бывшие заместители Алексей Задойко и Сергей Добролет обвиняются в получении взятки. Учредителю ООО «Активлизинг» Виктору Кобяку инкриминирована дача взятки в крупном размере.Криминальная история началась еще в 2004 году. Схема работала как минимум 13 лет.Кстати, Харланович раньше работал в Белгазпромбанке. Руководством учреждения, в том числе Бабарико, было поставлено условие: за благоприятное решение вопроса с кредитованием требовалось отдать часть прибыли.Как распределялись откаты, рассказал бывший зам Бабарико Дмитрий Кузьмич:Раскрытие преступной схемы осложняло большое количество звеньев в цепи перевода денег. На имя юриста банка, другого сотрудника (он же друг Бабарико) за границей были оформлены компании, которые вошли в состав учредителей «ПриватЛизинга». Одновременно с этим в офшорных юрисдикциях для Бабарико и остальных участников группы открыли так называемые фирмы‑кошельки, где аккумулировалось бы незаконное вознаграждение. К банковским счетам этих фирм‑кошельков эмитировались пластиковые платежные карты.Бывший зам Бабарико Дмитрий Кузьмич поясняет:Как установило следствие и как рассказывают сами фигуранты, никакого практического участия в деятельности компании «ПриватЛизинг» они не принимали. В этот бизнес не инвестировали, прибыль получали исключительно как должностные лица банка в связи с принимаемыми ими решениями по кредитованию предприятия на выгодных условиях.Вот как комментирует это обвиняемый, бывший зам Сергей Шабан. Говорит он про свою иностранную компанию:Когда пять лет назад банком заинтересовались контролирующие органы, схема упростилась. Деньги передавали прямо в кабинетах Белгазпромбанка. Из показаний учредителя компании «ПриватЛизинг» Андрея Харлановича:А вот что говорит Антон Морозов, которому, с его слов, Бабарико сделал предложение, от которого тот не смог отказаться:Обвиняемый Кирилл Бадей в признательных показаниях пояснил, что…Полагаю, в суде мы узнаем много интересных подробностей этой истории. В КГБ отметили, что материалы были предъявлены обвиняемым и их защитникам для ознакомления. Ходатайств о прекращении уголовного преследования по предусмотренным УК основаниям, а также о проведении дополнительных следственных действий никто из обвиняемых, за исключением Виктора Бабарико, не заявил. Следовательно, фигуранты согласны с предъявленным обвинением. Все, кроме Бабарико, вину признали.Виктор Дмитриевич не нашел что противопоставить и во время очных ставок с другими обвиняемыми. Что ж, при нынешней ситуации он может провести в колонии как минимум 11 с половиной лет. Напомню, фигурант рассматривается обвинением не только как взяткополучатель, но и как организатор преступной деятельности, а это значит, что минимальный срок не может быть менее трех четвертых от наказания, предусмотренного санкцией статьи.Следственным управлением КГБ уголовное дело передано в Генеральную прокуратуру для направления в суд. Мера пресечения оставлена прежней: семь человек, в том числе В. Бабарико, находятся под стражей, один — под домашним арестом.Генеральная прокуратура инициирует международный розыск Павла Латушко. Ведомство направило в Национальное центральное бюро Интерпола в Беларуси пакет документов, необходимых для объявления его в международный розыск. «Обвиняемому инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 357 («Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти»), ч. 1 ст. 361‑1 («Создание экстремистского формирования»), ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса («Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь»)», — рассказали в управлении взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры. Там также уточнили, что в отношении Латушко в рамках уголовного дела, расследуемого главным следственным управлением Следственного комитета, с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.