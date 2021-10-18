Отец смертельно больного мальчика сам создал для него лекарство

Житель Китая самостоятельно изготовил лекарство для сына, страдающего редкой болезнью Менкеса. Об этом сообщает Lenta.ru.
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Болезнь Менкеса – смертельно опасное заболевание, которое вызывает замедление роста, патологии нервной системы, а также характерное закручивание волос, благодаря чему также имеет название «болезнь курчавых волос». Патологии такого рода появляются из-за нарушения клеточного транспортирования меди в человеческом организме. Дети с этой болезнью не живут дольше нескольких лет.
30-летний Сюй Вэй рассказал, что обратился к врачу из-за медленного развития ребенка. У мальчика взяли образец для полного генетического теста. Результаты оказались положительными.
– Я чувствовал себя опустошенным, но не мог сдаться. Как можно было отказаться от собственного ребенка? – сказал Сюй Вэй.
Сначала мужчина пытался найти все возможные решения для его лечения, однако результатов не было. Он принял решение самостоятельно синтезировать экспериментальное лекарство – аминокислоту гистидин меди.
Отец ребенка имел лишь среднее образование и поэтому записался на общедоступные курсы в университете. Благодаря им он научился производить фармацевтические препараты и обеспечивать контроль качества. Из-за высокой сложности и дороговизны промышленного производства лекарства, которое он разработал, было решено создать самостоятельно дома.
Мужчина испытал препарат на крысах, а затем на себе. После лекарство получил и сам мальчик. Результаты обследования показали, что препарат помог ребенку частично вылечиться. Он остался жив, однако не может переворачиваться и разговаривать.