Отец смертельно больного мальчика сам создал для него лекарство

Болезнь Менкеса – смертельно опасное заболевание, которое вызывает замедление роста, патологии нервной системы, а также характерное закручивание волос, благодаря чему также имеет название «болезнь курчавых волос». Патологии такого рода появляются из-за нарушения клеточного транспортирования меди в человеческом организме. Дети с этой болезнью не живут дольше нескольких лет.30-летний Сюй Вэй рассказал, что обратился к врачу из-за медленного развития ребенка. У мальчика взяли образец для полного генетического теста. Результаты оказались положительными.– сказал Сюй Вэй.Сначала мужчина пытался найти все возможные решения для его лечения, однако результатов не было. Он принял решение самостоятельно синтезировать экспериментальное лекарство – аминокислоту гистидин меди.Отец ребенка имел лишь среднее образование и поэтому записался на общедоступные курсы в университете. Благодаря им он научился производить фармацевтические препараты и обеспечивать контроль качества. Из-за высокой сложности и дороговизны промышленного производства лекарства, которое он разработал, было решено создать самостоятельно дома.Мужчина испытал препарат на крысах, а затем на себе. После лекарство получил и сам мальчик. Результаты обследования показали, что препарат помог ребенку частично вылечиться. Он остался жив, однако не может переворачиваться и разговаривать.