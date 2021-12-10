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  2. Отец новорожденного беженец Реджин ждет малыша из роддома и переживает о дальнейшей судьбе семьи

Отец новорожденного беженец Реджин ждет малыша из роддома и переживает о дальнейшей судьбе семьи

Хотя событие и радостное, беженец из Ирака и отец малыша Реджин немного грустит: ребенка видел только на фото и видео, не терпится увидеть вживую.


– Рад, что у жены с малышом все хорошо. Но сильно переживаю о нашей дальнейшей судьбе, надо же где-то жить. Хотим просто перебраться в спокойное и безопасное место в любой стране. Конечно, когда ехали на границу, надеялись, что новорожденный появится на свет в Евросоюзе. Но ничего не поделаешь, спасибо, что здесь оказали нужную поддержку, – пояснил молодой отец. 

Иракцы Бенас и Ревас очень поддерживают друзей. Про пару мы уже рассказывали: жена Реваса родит со дня на день:

– Решили дочку назвать Мелина, это значит "сладкая". Пусть хоть что-то в нашей сегодняшней жизни будет приятным. Жену не боюсь отправлять в больницу. Наслышан, что с нашими гражданами там очень хорошо обращаются. Женщины рассказывали, что врачи буквально окутывают заботой. «Все ли хорошо?» – такие вопросы они слышат буквально каждый час. 
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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