Отец Меган Маркл хочет через суд добиться возможности видеться с внуками

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Также он выразил надежду на то, что королева Елизавета II и другие члены британской королевской семьи не станут наказывать Гарри и Меган за их переезд и скандальное интервью., - подчеркнул Маркл.Ранее Меган Маркл рассказывала о сложных взаимоотношениях с отцом. Дело в том, что Томас передал таблоидам ее личное письмо, адресованное ему. Герцогиню это сильно обидело, и она сказала, что не сможет простить отца. Инцидент произошел в 2018 году накануне свадьбы Меган и принца Гарри.