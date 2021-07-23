Конфликт между Меган Маркл и ее отцом Томасом набирает оборот не хуже, чем ситуация между принцем Гарри и его венценосной семьей. Недавно отец герцогини заявил, что хочет видеть своих внуков – Арчи и Лилибет, и добьется этого через суд Калифорнии. Своими откровениями Томас Маркл поделился в разговоре с Fox News.
Скриншот из видео
Также он выразил надежду на то, что королева Елизавета II и другие члены британской королевской семьи не станут наказывать Гарри и Меган за их переезд и скандальное интервью.
- Арчи и Лили - маленькие дети. Они вне политики. Они не пешки. Они не являются частью игры. И они такие же королевские особы и имеют те же права, что и другие, - подчеркнул Маркл.
Ранее Меган Маркл рассказывала о сложных взаимоотношениях с отцом. Дело в том, что Томас передал таблоидам ее личное письмо, адресованное ему. Герцогиню это сильно обидело, и она сказала, что не сможет простить отца. Инцидент произошел в 2018 году накануне свадьбы Меган и принца Гарри.
Опубликовано:
903
Отец Меган Маркл хочет через суд добиться возможности видеться с внуками
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter