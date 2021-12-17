Отец летчика-героя Андрея Ничипорчика – о подвиге погибшего сына

Александр Лукашенко вручает награду родственникам летчика Андрея Ничипорчика
– Прожитая жизнь исчисляется не годами, а тем, сколько добрых дел ты сделал на земле и какой след на ней оставил. Наши ребята – Андрей и Никита – оставили достойный след на нашей прекрасной белорусской земле, – сказал Владимир Ничипорчик.
Он пожелал всей стране, «чтобы Указы Президента с этим ужасным словом, которое пишется в скобках, не повторялись» (имеется в виду указ о награждении с уточнением «(посмертно)». – Прим. ред.).
Напомним, что сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил медали Героя Беларуси родственникам Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко – командира и летчика учебно-боевого авиационного звена учебно-боевой авиационной эскадрильи 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил. Они посмертно удостоены этой высокой награды за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.
Также Глава государства вручил орден «За личное мужество», которым посмертно награжден сотрудник Комитета государственной безопасности старший лейтенант Дмитрий Федосюк.
Мама Героя Беларуси Андрея Ничипорчика: сын Андрея мечтает быть похожим на негоФото: БЕЛТА