В Полоцком районе отец и сын утонули в озере во время рыбалки

Трагедия произошла 20 декабря в 20 км от Полоцка на озере Щаты.Мужчины вышли рыбачить на тонкий лед и провалились в водоем. О случившемся в МЧС сообщил третий рыбак. Он не смог оказать помощь тонущим и обратился к спасателям.Погибшими оказались отец и сын 1948-го и 1980 года рождения соответственно.Областное УМЧС призывает быть предельно осторожными на водоемах. Оттепель истончает слой льда, и ходить по нему небезопасно. Лучше воздержаться от подледной рыбалки, пока не наступят морозы, не посещать водоемы в одиночку. Следите за тем, чтобы дети не играли вблизи рек, озер и прудов.