В Полоцком районе во время рыбалки утонули два человека. Об этом сообщает Витебское областное управление МЧС.
Трагедия произошла 20 декабря в 20 км от Полоцка на озере Щаты.
Мужчины вышли рыбачить на тонкий лед и провалились в водоем. О случившемся в МЧС сообщил третий рыбак. Он не смог оказать помощь тонущим и обратился к спасателям.
Погибшими оказались отец и сын 1948-го и 1980 года рождения соответственно.
Областное УМЧС призывает быть предельно осторожными на водоемах. Оттепель истончает слой льда, и ходить по нему небезопасно. Лучше воздержаться от подледной рыбалки, пока не наступят морозы, не посещать водоемы в одиночку. Следите за тем, чтобы дети не играли вблизи рек, озер и прудов.
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В Полоцком районе отец и сын утонули в озере во время рыбалки
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Фото: Денис МАЛЫШИЦ