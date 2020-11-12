Отец Анджелины Джоли призвал американцев бороться за Трампа

We all know the truth pic.twitter.com/Jf2UXj1Vn0— Jon Voight (@jonvoight) November 11, 2020
Отец Анджелины Джоли уверяет, что на прошедших выборах Байден украл голоса у Трампа. По мнению Войта демократы никогда не держат свои обещаний и хотят уничтожить страну.
Пользователи сети сразу отметили его послание как спорное, поскольку обман на выборах, в который верят сторонники Трампа, никак не доказан.
- Дорогие соотечественники, американцы. Я стою здесь, чувствуя тошноту от лживого избрания Байдена. Будто все мы не знаем правду. Но тот, кто обманывает, потом за это расплачивается. Те, кто сейчас прыгает от счастья, прыгают навстречу ужасу, который ждет их впереди. Потому что я знаю, что обещания левых никогда не сбываются. Друзья всех оттенков кожи, рас и конфессий! Это наша самая важная битва со времен Гражданской войны. Битва правды против Сатаны. Да, Сатаны, ибо левые — это зло и коррупция. Они хотят разорвать нашу нацию в клочья. Мы не должны этого допустить. Восстанем против побеждающего зла во имя поверженного добра. Доверимся Богу и постоим за Трампа, потому что подсчеты этих голосов — обман…, - говорится в обращении.
Видео: twitter.com/jonvoight