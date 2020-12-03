Отечественные производители и объекты торговли готовы к празднованию Нового года

Ассортимент новогодних товаров кондитерской фабрики «Коммунарка» насчитывает около 60 наименований, расфасованных в различные по форме и размеру баулы, тубы, мягкие игрушки, в том числе в виды быка – символа наступающего года. На сегодня отгружено более 200 тысяч наборов весом от 300 граммов до 3 килограммов. Каждый сумеет найти подарки по средствам, их стоимость – от 4,7 рубля за 300 граммов до 20,6 рубля за кг. Представлены и подарки от фабрики «Спартак» – от 3,9 рубля за 300 граммов до 18,42 рубля за полтора килограмма.Шампанское и игристые вина на любой вкус можно приобрести по цене за 0,75 литра от 5,36 рубля до 15 рублей.В столичных универмагах организована работа специализированных отделов, где представлено более 3000 наименований елочных украшений, подарков, сувениров в широком ценовом диапазоне. Особым спросом в этом сезоне пользуются световые гирлянды на батарейках, новогодние ветки с ягодами и шишками, композиции с цветком «рождественская звезда», деревянные украшения, а также елочные игрушки «под старину».Активные продажи новогодней атрибутики ожидаются с середины декабря. В универмагах столицы можно приобрести свыше 100 видов искусственных новогодних деревьев, елок и сосен, ценой от 6,7 рубля до 802 рублей. Так, метровая елочка будет стоить от 6,7 до 116 рублей, двухметровая – от 54,8 до 960 рублей. Для утренников и детских развлекательных программ представлено более 100 видов карнавальных костюмов и масок от 11 до 85 рублей. Костюмы же Деда Мороза и Снегурочки можно приобрести в ценовом диапазоне от 95 до 190 рублей.Для реализации живых елей предусмотрено более 80 площадок. Торговлю они начнут с 22 декабря и продолжат до 31 декабря. Лесхозы поставят около 30 тысяч живых елей. В зависимости от высоты они будут стоить от 14 рублей, деревья в кадках – от 28 рублей.Посетителей универмагов ждут многочисленные акции, распродажи, скидки – всего полторы тысячи разных мероприятий. Например, универмаг «Беларусь» 18 декабря будет работать до 23:00. предлагая непродовольственные товары со скидками 30 процентов, а продовольственные – на 10 процентов дешевле. Покупатели в маскарадных костюмах получат в подарок купон на 30-процентную скидку, которым можно будет воспользоваться до 31 декабря.На объектах общепита пройдет 850 выставок-продаж. Вкусности можно будет увидеть в обычном и банкетном исполнении, а также заказать на дом.С 18 декабря 2020 года по 14 января 2021 года развернется «Калядны кірмаш» на Октябрьской площади. В 12 стеклянных торговых павильонах посетители отведают деликатесное мясо, соленья, пирожки и блины с разнообразными начинками, шашлыки, колбаски, блюда из картофеля, выпечку, десерты и, разумеется, горячий глинтвейн. Не обойдется и без фастфуда – но только полезного. В четырех павильонах можно будет приобрести украшения для дома и сувениры.На площадке у Дворца спорта на проспекте Победителей ярмарка начнет работу с 18 декабря. Марина Саевич, директор КУП «Минсквнешторгинвест», рассказала, что в 20 деревянных шале для посетителей приготовят много разнообразных угощений, в том числе шашлыки из морепродуктов, улитки, мясо в тандыре, блинчики. Там будет работать луна-парк из 7–8 аттракционов, фотозона, 5D-кинотеатр. С 20:00 до 23:00 31 декабря запланированы файер-шоу, неоновое шоу. К слову, в новогоднюю ночь ярмарки будут работать до 4 утра.Ярмарочная торговля развернется в разные дни во всех районах Минска.Не забыты и противоэпидемические меры: сохраняется обязательный масочный режим, рекомендуется соблюдать дистанцию, чему поможет специальная разметка на асфальте.