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Отечественные производители и объекты торговли готовы к празднованию Нового года

Об этом сообщил Дмитрий Плеханов, начальник отдела организации торговли и общественного питания ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:


 Потребительский спрос удовлетворяется по всем группам продовольственных и непродовольственных товаров. Предприятия торговли создали необходимые запасы кондитерских изделий, шампанского и других товаров. Активизирована работа с поставщиками по формированию ассортимента подарков и сувениров рождественской и новогодней тематики.

Ассортимент новогодних товаров кондитерской фабрики «Коммунарка» насчитывает около 60 наименований, расфасованных в различные по форме и размеру баулы, тубы, мягкие игрушки, в том числе в виды быка – символа наступающего года. На сегодня отгружено более 200 тысяч наборов весом от 300 граммов до 3 килограммов. Каждый сумеет найти подарки по средствам, их стоимость – от 4,7 рубля за 300 граммов до 20,6 рубля за кг. Представлены и подарки от фабрики «Спартак» – от 3,9 рубля за 300 граммов до 18,42 рубля за полтора килограмма.

Шампанское и игристые вина на любой вкус можно приобрести по цене за 0,75 литра от 5,36 рубля до 15 рублей.

В столичных универмагах организована работа специализированных отделов, где представлено более 3000 наименований елочных украшений, подарков, сувениров в широком ценовом диапазоне. Особым спросом в этом сезоне пользуются световые гирлянды на батарейках, новогодние ветки с ягодами и шишками, композиции с цветком «рождественская звезда», деревянные украшения, а также елочные игрушки «под старину». 

Активные продажи новогодней атрибутики ожидаются с середины декабря. В универмагах столицы можно приобрести свыше 100 видов искусственных новогодних деревьев, елок и сосен, ценой от 6,7 рубля до 802 рублей. Так, метровая елочка будет стоить от 6,7 до 116 рублей, двухметровая – от 54,8 до 960 рублей. Для утренников и детских развлекательных программ представлено более 100 видов карнавальных костюмов и масок от 11 до 85 рублей. Костюмы же Деда Мороза и Снегурочки можно приобрести в ценовом диапазоне от 95 до 190 рублей. 

Для реализации живых елей предусмотрено более 80 площадок. Торговлю они начнут с 22 декабря и продолжат до 31 декабря. Лесхозы поставят около 30 тысяч живых елей. В зависимости от высоты они будут стоить от 14 рублей, деревья в кадках – от 28 рублей. 

Посетителей универмагов ждут многочисленные акции, распродажи, скидки – всего полторы тысячи разных мероприятий. Например, универмаг «Беларусь» 18 декабря будет работать до 23:00. предлагая непродовольственные товары со скидками 30 процентов, а продовольственные – на 10 процентов дешевле. Покупатели в маскарадных костюмах получат в подарок купон на 30-процентную скидку, которым можно будет воспользоваться до 31 декабря.

На объектах общепита пройдет 850 выставок-продаж. Вкусности можно будет увидеть в обычном и банкетном исполнении, а также заказать на дом. 

С 18 декабря 2020 года по 14 января 2021 года развернется «Калядны кірмаш» на Октябрьской площади. В 12 стеклянных торговых павильонах посетители отведают деликатесное мясо, соленья, пирожки и блины с разнообразными начинками, шашлыки, колбаски, блюда из картофеля, выпечку, десерты и, разумеется, горячий глинтвейн. Не обойдется и без фастфуда – но только полезного. В четырех павильонах можно будет приобрести украшения для дома и сувениры. 

На площадке у Дворца спорта на проспекте Победителей ярмарка начнет работу с 18 декабря. Марина Саевич, директор КУП «Минсквнешторгинвест», рассказала, что в 20 деревянных шале для посетителей приготовят много разнообразных угощений, в том числе шашлыки из морепродуктов, улитки, мясо в тандыре, блинчики. Там будет работать луна-парк из 7–8 аттракционов, фотозона, 5D-кинотеатр. С 20:00 до 23:00 31 декабря запланированы файер-шоу, неоновое шоу. К слову, в новогоднюю ночь ярмарки будут работать до 4 утра.

Ярмарочная торговля развернется в разные дни во всех районах Минска. 

Не забыты и противоэпидемические меры: сохраняется обязательный масочный режим, рекомендуется соблюдать дистанцию, чему поможет специальная разметка на асфальте. 
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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