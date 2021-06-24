Кому полезнее отдохнуть не на море, а поближе к дому, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, пишет РИА Новости.
Медик отметил, что в целом отдых у моря может быть очень даже полезен. Причин несколько: так в организме пополняются запасы йода, благотворное влияние оказывают соли и минералы, которые содержатся в морской воде, местный воздух. Да и сам фактор того, что человек, отдыхая на море, расслабляется, тоже важен.
Но подойдет этот вид отдыха не всем. Например, некоторым людям на море нельзя отдыхать по состоянию здоровья – не подходит климат. Кроме того, по словам Андрея Тяжельникова, «стоит проконсультироваться о целесообразности поездки на море людям, переболевшим заболеваниями легких».
Специалист также призвал оценить эпидемиологическую обстановку в регионе, планируя поездку на море, и заблаговременно вакцинироваться от коронавируса перед путешествием.
Фото: pixabay.com
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Отдых на море может быть полезен не всем. Врач поделился подробностями
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