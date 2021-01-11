Второй этап национального отбора на XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет 22 и 25 января в столице, сообщает БЕЛТА.
Кандидатов послушают в Молодежном театре эстрады. Второй этап отборочных туров будет проводиться в режиме живого звука в сопровождении фонограммы с музыкой и при необходимости бэк-вокала, не дублирующего голос солиста.
Отбор участников к детскому музыкальному конкурсу запланирован на 22 января, к конкурсу исполнителей эстрадной песни – на 25 января. Регистрация и жеребьевка запланированы с 10:00 до 11:30, прослушивание – с 12:00 до 16:00.
По результатам второго этапа решением экспертной группы, состав которой утверждается Министерством культуры, для финала национального отбора выбирают десять участников к конкурсу исполнителей эстрадной песни и 10 – к детскому музыкальному конкурсу.
Финал национального отбора к международным конкурсам пройдет не позднее 20 марта.
Фото: БЕЛТА
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Отборы на конкурсы "Славянского базара" пройдут в Минске 22 и 25 января
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