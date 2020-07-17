От забега до кибертурнира: чем заняться в День молодежи на «Славянском базаре в Витебске»

Молодежный фестиваль #YouthDays2020 пройдет 18 июля во время XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». По традиции День молодежи объединит самых творческих и спортивных ребят из всех регионов.

Для участников и гостей феста подготовлены две тематические молодежные локации – спортивная и креативная, рассказывает секретарь Центрального комитета БРСМ Юлия Зинкевич:

– Основные фестивальные ивенты Дня молодежи состоятся на площади Победы. С 10 утра здесь запланирована работа интерактивных площадок «#Беларусь Помнит!», «ЗА Беларусь!», «#Чти Традиции!», «#Живи Ярко!», «#Будь Здоров!», «#Твори Добро!», «#Будь с нами!». Каждый желающий сможет стать участником фестиваля дворовых игр «Альтернатива», послушать авторские песни и любимые хиты на конкурсе кавер-бэндов «Копия верна». Также на площади Победы при поддержке клуба KiberRoom пройдет первый открытый областной турнир по киберспорту. А минские граффитисты Иван Колтович и Илья Трусковский, авторы 350-метрового полотна #раЗАм, появившегося на фасаде гаражного комплекса в Курасовщине в конце весны, создадут в Витебске новое граффитти.

В полдень состоится торжественная церемония открытия Дня молодежи. Ее частью станет презентация республиканского проекта «Паштоўка.БЕЛ», который проводится в формате посткроссинга и направлен на популяризацию достижений страны.

В 12:30 стартует молодежный забег, его участникам предстоит преодолеть дистанцию в шесть с половиной километров по маршруту: площадь Победы – улица Ленина – улица Фрунзе – улица Смоленская – проспект Московский – площадь Победы.

В 12:40 во время патриотической акции «Беларусь помнит. Помним каждого» молодежь возложит цветы к мемориальному комплексу в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины и развернет республиканское полотнище «Беларусь помнит!», продолжает Юлия Зинкевич:

– В 13.30 под слоганом «Сохраняя – приумножаем!» БРСМ даст старт республиканскому проекту «Открытый диалог «Беларусь: вчера, сегодня, завтра». Дискуссия пройдет в Витебской областной библиотеке имени В.И. Ленина при участии руководства Министерства образования, Витебской области, БРСМ.

Вторая большая молодежная локация развернется возле Летнего амфитеатра в 10 утра. Масштабный спортивный ивент соберет виртуозов экстремальных видов спорта. При поддержке Белорусской федерации по конькобежному спорту ребята поучаствуют в соревнованиях по скоростному бегу на роликовых коньках. В свою очередь Белорусская федерация скейтбординга проведет открытый чемпионат Belarus Skateboard Challenge. На этой же площадке запланированы областные соревнования по гиревому спорту «Кубок губернатора» и турнир по баскетболу 3x3. Любителей рева моторов и громкого звука приглашают в парк имени Советской Армии на автофест Hotweekend. Завершит День молодежи ночной парад участников республиканского молодежного поезда «#Беларусь. Моладзь. Натхненне». Новый проект объединит около 100 студентов, представителей работающей и сельской молодежи, блогосферы, общественных и спортивных объединений, парламентариев и волонтеров. Команда пройдет от площади Победы до железнодорожного вокзала, откуда состав отправится по областным и районным центрам.

Организатором Дня молодежи выступает Белорусский республиканский союз молодежи при поддержке Министерства образования и Центра культуры «Витебск» Дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».