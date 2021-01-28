На шум разного уровня организм человека реагирует по-разному. Чем длительнее воздействие звуковых волн, тем негативнее они влияют на физическое и психическое здоровье. Об этом в программе "О самом главном" рассказал врач-кардиолог, академик Юрий Беленков.
По словам медика, при уровне шума в 30–50 дБ нарушается сон, возникает чувство усталости, проявляется вялость, значительно снижается работоспособность.
– При 50–60 дБ возникают такие симптомы, как раздражительность, изменение в вегетативной нервной системе; при 65–90 дБ – повышение пульса и артериального давления, сужение сосудов; выше 90 дБ – нарушение работы органов слуха, головная боль, шум в ушах, ощущение тошноты; более 130 дБ – разрыв барабанных перепонок либо мелких кровеносных сосудов, – рассказал Юрий Беленков.
Специалист отметил, что если человеку приходится постоянно пребывать в местах, где слишком шумно, ему нужно использовать беруши или специальные наушники. Особенно такая рекомендация важна для сотрудников предприятий, где наблюдается высокий уровень звуковых волн.
Фото: pixabay.com
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От усталости до разрыва барабанных перепонок: врач объяснил, как уровень шума сказывается на организме человека
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