В преддверии Нового года особенно важно продумать безопасное для здоровья праздничное меню. В большей степени это касается пациентов с коронавирусом, так как продукты прямым образом влияют на излечение. Об этом сообщает "Медицина и наука".
Диетологи в первую очередь отмечают, что COVID-19 оказывает негативное влияние не только на легкие человека, но и на его желудок и кишечник. Из-за этого в меню нужно включить блюда, для приготовления которых требуются более легкие продукты. Данная мера поможет снизить нагрузку на пищеварительный тракт.
– Обычно новогодний стол отличается изобилием различных блюд, среди которых одно из первых мест занимают копчености, жареное мясо, острые приправы и алкоголь. Именно все эти продукты наносят сильнейший удар по желудочно-кишечному тракту больных, чей организм уже подвергся “нападению” коронавируса. По этой причине желательно заменить жареные продукты на тушеные и отварные. От употребления острых закусок также стоит на время отказаться. Предпочтение следует отдать пище из овощей, фруктов, сырных шариков, тушеных рыбы и мяса. А вместо шампанского и других алкогольных напитков Новый год лучше встретить бокалом витаминного морса, – рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии и нутрициологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Чедия.
Фото: pixabay.com
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От привычных новогодних блюд придется оказаться. Диетолог назвала примерное меню праздничного стола для больных COVID-19
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