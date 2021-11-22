От певца до миллиардера: знаменитости, чье детство прошло в детском доме

Истории успеха начинаются не только с дружной семьи и любящих родителей. Для некоторых известных личностей стартовой площадкой стал интернат. Расскажем об этом в нашей новой подборке.



Коко Шанель

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Одна из самых популярных дизайнеров, создательница маленького черного платья Коко Шанель перед тем как стать известной на весь мир, столкнулась с немалым количеством трудностей и жизненных испытаний. Когда Габриэль Бонер Шанель (настоящее имя французской бизнес-леди) было 12 лет, её мать, незамужняя прачка, умерла от туберкулеза, а отец, уличный торговец рабочей одеждой, не мог один справиться с воспитанием детей. Тогда Габриэль вместе с двумя сестрами отправили в детский дом при монастыре. Несмотря на то что жизнь в приюте была совсем не похожа на сказку, именно там Коко Шанель научилась шить. Когда девушке исполнилось 18, она переехала жить в пансионат для католических девушек в городе Мулен, где вскоре нашла работу швеи.

Майк Тайсон

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Легендарный боксер не раз выражал огромную благодарность своему тренеру, который стал его опекуном. Неизвестно, кем бы мог вырасти мальчик, мать которого умерла от передозировки наркотических веществ, а друзья один за одним отправлялись в тюрьму. Касс Д'Амато, первый тренер Майка Тайсона, действительно изменил жизнь будущей легенды в лучшую сторону. "Дисциплина и только дисциплина, говорил он мне. "Ты должен быть лучшим, ты должен делать это лучше всех. Если ты хочешь пойти куда-то погулять – никаких гулянок», – вспоминал слова своего опекуна Тайсон в одном из интервью.

Нина Русланова

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До того как завоевать обожание зрителей и сыграть десятки ролей в различных кинокартинах, Нина Русланова столкнулась с большим количеством трудностей, которые с достоинством выдержала. Артистка так и не узнала, кем же были ее родители. Ее нашли брошенной в конце зимы 1946 года в Богодухове, двухмесячную девочку определили в один из домов малютки. Фамилию для будущей звезды выбрала женщина-чиновница, инспектирующая детские учреждения. Вероятно, она, как и многие в те времена, была поклонницей певицы Лидии Руслановой. Нина Русланова сменила пять детских домов, но практически в каждом находила себе занятие, связанное со сценой, что во многом помогло ей впоследствии поступить в Харьковский театральный институт.

Юрий Шатунов

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Солист группы «Ласковый май» родился прямо в машине скорой помощи, его мать, Вера Гавриловна Шатунова, с первых дней жизни малыша отдала его на воспитание своим родителям. Спустя три года женщина рассталась с мужем, но забирать Юрия к себе не спешила. Сделала она это только после смерти бабушки Шатунова в 1977 году, на тот момент Вера Гавриловна нашла новую любовь и переехала в небольшую деревню. Однако принять Юрия отчим не смог, они часто ругались, из-за чего мальчик периодически уходил из дома. По этой причине мама Шатунова перевела его в школу-интернат №2 города Кумертау, а спустя некоторое время женщина скончалась от сердечной недостаточности. Именно в интернате парень начал заниматься вокалом, а затем познакомился с руководителем кружка художественной самодеятельности Сергеем Кузнецовым, который создал из детдомовских ребят легендарную группу «Ласковый май»

Станислав Садальский

фото ria.ru



Мать Станислава Садальского умерла, когда артисту было 12 лет. Отец, который постоянно избивал жену и детей, не захотел воспитывать сына в одиночку и решил отдать его в воронежский интернат. После этого с отцом Станислав Садальский больше не виделся. В интернате он решил попробовать себя в театральной студии, у мальчика появилась мечта: стать знаменитым актером. В 16 лет была попытка поступить в Щукинское училище, однако туда Станислава не приняли, и он год работал учеником токаря. Затем парень все же поступил в ГИТИС, а после его окончания был принят в театр Маяковского.

Роман Абрамович

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О детстве российского миллиардера знают не так много: Роман Абрамович не любит афишировать подробности своей биографии, да и в принципе не переносит общения с журналистами. Известно, что он родился в обычной рабочей семье, его мать умерла, когда мальчику едва исполнился год. Через несколько лет погиб и отец, так Роман попал в детский дом. К счастью, забрал его оттуда дядя, а через некоторое время будущий миллиардер вместе с родственниками уехал в Москву, где началась совсем другая история, которая привела его к известности.