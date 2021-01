От пандемии до политики: топ-7 главных журнальных обложек 2020 года

Фото:

Августовский номер Vanity Fair стал исторической вехой для журнала со 107-летней историей. Вслед за Vogue, редакторы издания решили выпустить обложку под авторством темнокожего фотографа Дарио Калмезе. Таким образом журнал присоединился к протесту Black Lives Matter.Калмезе запечатлел звезду сериала «Как избежать наказания за убийство», актрису Виолу Дэвис, взяв за основу идею со снимком 1863года, где темнокожий раб Гордон показывал спину, покрытую рубцами от ударов плетью. Эта фотография была сделана, чтобы продемонстрировать жестокость плантаторов. Конечно, Дэвис не демонстрирует обезображенную спину, но сидит в такой же позе в синем платье с открытой спиной.К слову, с 1983 по 2018 год на обложки Vanity Fair попадало всего 17 темнокожих героев.Обложка американского спортивного журнала как нельзя точно описывает ситуацию, с которой пришлось столкнуться спортсменам и болельщикам с приходом пандемии. Этот выпуск вышел весной, как раз когда все спортивные мероприятия отменили, а спортивные журналисты остались без работы. И именно тогда The New York Times на время закрыла секции про спорт и путешествия, а The Guardian урезал спортивный отдел. Но тематические медиа не растерялись: кто‑то начал рассказывать об отдыхе на открытом воздухе, другие решили посмотреть на спорт как на бизнес.За этой обложкой не стоят тренды или явления, но целая эпоха все же изображена. Свою обложку американский журнал Esquire посвятил 40-летнему юбилею звезды культовой комедии «Один Дома» Маколею Калкину.Для многих удивление было в двойной дозе: во-первых, несколько лет по сети ходили слухи, что актер стал наркоманом и ведет асоциальный образ жизни. Во-вторых, читатели удивились, когда узнали, что Маколею Калкину исполнилось 40 лет. Когда сам Калкин опубликовал новость об этой обложке, он написал «Эй, ребят, хотите почувствовать себя старыми?».К слову, съемка на обложку в Esquire стала для знаменитости самой большой за последние 15 лет.Американский журнал Time выпустил обложку по случаю смерти легендарного профессионального баскетболиста, выступавшего за команду «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта. Спортсмен погиб во время крушения вертолета 26 января 2020 года.Этим летом обложка американского мужского журнала стала чуть ли не самой ожидаемой и громкой. А все потому, что ее главным героем был известный актер, будущий «Бэтмен» Роберт Паттинсон. Правда никакой тематической фотосессии как положено не было. Паттинсон сам себя снял на профессиональный фотоаппарат. Судя по всему, с внешним видом тоже сильно не старался. Не уложенные волосы, щетина, домашний свитер – одним словом «полный карантин». Антуража этой обложке придает якобы нарисованный вручную логотип журнала и подпись «Креативность. Карантин». К слову, творился сей шедевр в Лондоне, где актер застрял из-за съемок новой кинокартины.Обложки этого американского еженедельника как отдельный вид искусства. Иллюстраторы The New Yorker настолько точно передают состояние каждого человека в этом году, а еще точнее, события ушедшего года. Вот и последний печатный номер в 2020-м они посвятили политическим событиями и пандемии коронавируса.На рисунке изображена комната, где перед камином на инвалидном кресле и с капельницей сидит облысевший мужчина, символизирующий 2020 год. В дверях комнаты можно заметить младенца-2021, который входит уверенным шагом, не без маски, конечно же. Возле камина изображен президент США Дональд Трамп и его адвокат Рудольф Джулиани, вместе они усердно сжигают какие-то документы. Отдельного внимания заслуживает люстра, которая представлена в виде вируса SARS-CoV-2.Впервые в истории журнал мод вышел без фешенебельных изображений, а с пустой белоснежной обложкой. Главный редактор Vogue Italia объяснил, что таким образом специальный апрельский выпуск в белом цвете показывает реакцию на пандемию коронавируса.Редакция не смогла выбрать другую обложку, пока в мире продолжают умирать люди после зараженияCOVID-19, а врачи и медсестры ежедневно рискуют своими жизнями. Белый цвет прежде всего означает уважение, перерождение и свет после тьмы. Это также цвет униформы медиков. Он для тех, кто заполняет время и пространство идеями, мыслями, историями, музыкой и заботой о других.