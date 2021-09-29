От «Ольшанки» – до «Южного»: в Гродно волонтеры БРСМ помогут пожилым людям с доставкой сельхозпродукции

В Гродно, как и по всей стране, набирает обороты сезон осенних ярмарок сельхозпродукции. Богатый ассортимент продукции бывает тяжел в прямом смысле этого слова. По традиции молодежные волонтерские отряды движения БРСМ «Доброе Сердце» принимают участие в благотворительной акции «Мы выбираем помощь пожилым людям». И в этом году молодые люди с активной жизненной позицией позаботятся о том, чтобы для пожилых людей доставка приобретенных овощей и фруктов не вызвала трудностей.





Подробности знает второй секретарь Гродненского городского комитета БРСМ Анна Киселевская:

– В Гродно 2 октября на рынке «Южный» начнет работу сельскохозяйственная ярмарка «Золотой урожай». Здесь волонтеры Октябрьской районной организации БРСМ окажут помощь представителям старшего поколения. На территории торгового центра ТЦ «ОлдСити» 9 и 10 октября на «Осенней ярмарке» будут трудиться волонтерские отряды Ленинской районной организации БРСМ и Купаловского университета. Ярмарка «Агроосень-2021», что расположится на территории, прилегающей к магазину «Виталюр», станет местом трудового десанта волонтерского отряда «Крыніцы дабрыні», который представляет Гродненский государственный аграрный университет. На мини-рынке «Ольшанка» 16 октября развернется ярмарка, где помощь всем желающим окажут волонтеры отряда «Медик» (медицинский университет). Полагаю, что сегодня, как никогда раньше, люди должны поддерживать друг друга и помогать тем, кто слабее.

Немаловажная деталь: работа волонтерских отрядов БРСМ на сельскохозяйственных ярмарках продлится на протяжении целого месяца – до последних дней октября.

Волонтеры в эти дни помогут покупателям пожилого возраста: одним молодые и крепкие ребята погрузят тяжелые мешки в авто, другим – донесут покупки с нелегким товаром до остановки общественного транспорта.

kozyrev@sb.by



Фото: архив Гродненского городского комитета ОО «БРСМ»