От Национальной библиотеки до площади Государственного флага: молодежь Минска устроила велопробег #ЗаБеларусь

Активисты Белорусского республиканского союза молодежи устроили велопробег #ЗаБеларусь по главным проспектам Минска.

Отправной точкой участников пробега – около полусотни студентов и молодых рабочих – стала Национальная библиотека Беларуси. От нее колонна велосипедистов направилась в сторону Дворца Республики и Дворца спорта и затем по проспекту Победителей проехала к финишной точке – площади Государственного флага.

Возглавил колонну депутат Палаты представителей Национального собрания, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ Сергей Клишевич:

– Сегодня мы видим, как пытаются разорвать нашу страну, поделить людей – учителей, врачей, милиционеров. Велопробег проводим в поддержку мира и спокойствия в нашей родной Беларуси. Проедем по нашему чистому, красивому и безопасному городу, потому что хотим, чтобы он оставался таким и дальше. Это уже не первая такая наша акция. Мы проводили велопробег в августе и будем продолжать устраивать их дальше для того, чтобы люди видели, что мы готовы к диалогу, готовы общаться – только без войны, конфликтов и конфронтации.

Сергей Клишевич также рассказал, что в Минске разместят «Точки мира», где каждый желающий сможет взять красно-зеленую ленточку, значок с надписью «За Беларусь» и другие символы, с помощью которых можно будет выразить свою приверженность идеям мира, безопасности и стабильности в нашей стране.

Поддержал акцию студент 3-го курса Белорусского государственного технологического университета Евгений Ходарцевич:

– Я всегда буду поддерживать нашу страну. Уверен в нашем Президенте. Все будет хорошо. Каждый имеет право на свое мнение. Плохо, когда его навязывают, да еще и за деньги.

Не осталась в стороне и сотрудница Белорусской государственной академии связи Елена Румянцева:

– Придерживаюсь здорового образа жизни, поэтому когда мне предложили поучаствовать в велопробеге, согласилась без раздумий и присоединилась к ребятам. Но главная идея пробега – это, конечно, мир в нашей Беларуси. То, что происходило в стране после выборов, не может не тревожить и беспокоить. Это непривычная ситуация для нашей страны, и многим гражданам было очень сложно. То, что происходило, неприемлемо. Так не должно быть. Очень надеюсь, что в ближайшем будущем ситуация разрешится, и все будет так, как было и раньше – мирно, спокойно и дружно.