От коронавируса планируется привить около двух миллионов белорусов

(будут привиты. – Прим. ред.), – проинформировал Дмитрий Пиневич.По его словам, в рамках договоренностей глав государств производство российской вакцины будет локализовано в нашей стране. Соответствующая дорожная карта будет представлена в течение двух недель., – подчеркнул представитель Минздрава.