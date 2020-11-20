Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, отвечая на вопрос члена Совета Республики сегодня во время заседания сессии.
– Это позволит создать прослойку с иммунитетом. В проект закона о бюджете заложено соответствующее поручение Главы государства. Какие категории населения (будут привиты. – Прим. ред.) и очередность также разработаны. Мы проводим клинические испытания российской вакцины. Это исследование практически завершено, – проинформировал Дмитрий Пиневич.
По его словам, в рамках договоренностей глав государств производство российской вакцины будет локализовано в нашей стране. Соответствующая дорожная карта будет представлена в течение двух недель.
– При условии успешных клинических испытаний мы в любом случае обеспечим необходимый объем вакцин либо через закупку, либо через производство, – подчеркнул представитель Минздрава.
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От коронавируса планируется привить около двух миллионов белорусов
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ