От каких продуктов нужно отказаться, чтобы улучшить состояние кожи? Рассказывает нутрициолог

Эксперт отметила, что наша кожа демонстрирует все, что происходит внутри организма.
- Именно в кишечнике происходит основное всасывание всех питательных веществ - белков, жиров, углеводов и микроэлементов. Если повреждена слизистая, наблюдается избыточный бактериальный и грибковый рост в тонкой кишке, возможны проблемы с кожей, волосами, аллергия и дерматит. Параллельно могут появится и такие симптомы, как вздутие и боль в области кишечника, проблемы со стулом, - объяснила специалист по правильному питанию.
Ксения Черная назвала продукты, которые влияют на состояние нашей системы пищеварения.
АлкогольАцетальдегид (промежуточный продукт распада этанола) повреждает слизистую кишечника. Как следствие - проблемы с кожей и волосами. Специалист отметила, что в рационе не должно быть алкоголя. Она добавила, что спиртное, помимо прочего, ухудшает еще и состояние микрофлоры: снижается уровень лакто- и бифидобактерий, а вредоносных бактерий становится больше.
Допустимое количество алкоголя - 100 гр красного сухого вина в неделю. Это касается только тех, кто полностью здоров и не имеет никаких проблем с желудочно-кишечным трактом.
Сахар и фруктозаСахар пагубно влияет на все органы, приводит к пред диабету и диабету 2-го типа. Он является прекрасной питательной средой для условно патогенной флоры.
Говоря о фруктах, Ксения Черная подчеркнула, что и их нужно кушать с осторожностью. В день организм может нормально усвоить 15-30 гр фруктозы. То есть 2-3 небольших фрукта.
Рафинированные углеводыСюда нутрициолог отнесла сахар и его заменители, фруктозные сиропы. Также к этой группе специалист причислила переработанные злаки, то есть всю промышленную выпечку. Она призвала отказаться от хлеба, булочек, печенья и макаронных изделий. По ее словам, такие продукты не содержат клетчатку, которая необходима для роста полезных бактерий. Зато в них есть много быстрых углеводов, которые уже спустя 40 минут с момента попадания в кишечник превращаются в глюкозу.
МолокоКсения Черная пояснила, что у большинства сейчас наблюдается лактазная недостаточность. За выработку фермента лактазы отвечает кишечник. Его слизистая вырабатывает этот фермент, который и расщепляет молочный сахар в лактозу. А если есть недостаточность, слизистая либо не будет выделять фермент, либо будет делать это очень слабо. Если это присутствует и нет такого фермента, молочный сахар будет являться питательной пищей для всей условно патогенной флоры - для вирусов, грибов и бактерий. Специалист добавила: если вы хотите избавиться от акне, стоит перестать пить молоко вообще.
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