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  2. От каких болезней на самом деле спасает лук? Рассказал диетолог

От каких болезней на самом деле спасает лук? Рассказал диетолог

«Лук от семи недуг» – так гласит мудрая народная пословица. И это абсолютная истина. Еще в древние времена люди лечили этим простым растением многочисленные болезни. О том, какие из недугов на самом деле может побороть лук, рассказал в программе "О самом главном" врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Лечение простуды

Врачи считают, что лук является предшественником антибиотиков, поскольку обладает антибактериальными свойствами.

– Растение содержит большое количество фитонцидов и витаминов. Немногие знают, что именно лук – лидер по содержанию аскорбиновой кислоты, которая стимулирует иммунитет и является антиоксидантом, защищающим клетки человека, – сказал Михаил Гинзбург.

Стимулирует пищеварение

По словам врача, лук вызывает аппетит, так как повышается кислотность желудочного сока, увеличивается его количество и происходит стимуляция моторики желудка.

– Он нам как бы сигнализирует, что все готово к принятию и перевариванию пищи. В данном случае луковый сок обладает горечами, напрямую раздражающими слизистую желудка и вызывающими большой выброс сока, – добавил Михаил Гинзбург.

Профилактика онкологических заболеваний

Для профилактики растение лучше есть ежедневно. Хватит одной луковицы в сутки. Ее можно использовать для приготовления салатов и других блюд, объяснил врач.

Профилактика раннего старения

В последнее время, по словам диетолога, наблюдается ускорение процесса старения. Чтобы замедлить возрастное действие, также достаточно употреблять больше лука.

– Все та же луковка в день – и мы живем долго и счастливо, – резюмировал медик.

Фото: pixabay.com
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