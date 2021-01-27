От каких болезней на самом деле спасает лук? Рассказал диетолог

Лечение простудыВрачи считают, что лук является предшественником антибиотиков, поскольку обладает антибактериальными свойствами.
– Растение содержит большое количество фитонцидов и витаминов. Немногие знают, что именно лук – лидер по содержанию аскорбиновой кислоты, которая стимулирует иммунитет и является антиоксидантом, защищающим клетки человека, – сказал Михаил Гинзбург.
Стимулирует пищеварениеПо словам врача, лук вызывает аппетит, так как повышается кислотность желудочного сока, увеличивается его количество и происходит стимуляция моторики желудка.
– Он нам как бы сигнализирует, что все готово к принятию и перевариванию пищи. В данном случае луковый сок обладает горечами, напрямую раздражающими слизистую желудка и вызывающими большой выброс сока, – добавил Михаил Гинзбург.
Профилактика онкологических заболеванийДля профилактики растение лучше есть ежедневно. Хватит одной луковицы в сутки. Ее можно использовать для приготовления салатов и других блюд, объяснил врач.
Профилактика раннего старенияВ последнее время, по словам диетолога, наблюдается ускорение процесса старения. Чтобы замедлить возрастное действие, также достаточно употреблять больше лука.
– Все та же луковка в день – и мы живем долго и счастливо, – резюмировал медик.
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