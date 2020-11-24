Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.55
EUR: 3.03
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. От Израиля до Китая. Как Беларусь будет развивать взаимодействие со странами, чьи послы сегодня вручили Лукашенко верительные грамоты

От Израиля до Китая. Как Беларусь будет развивать взаимодействие со странами, чьи послы сегодня вручили Лукашенко верительные грамоты

По традиции во время церемонии вручения главами дипломатических миссий верительных грамот Президент обозначил, каким он видит развитие взаимодействия с представляемыми ими государствами.

О Китайской Народной Республике

Говоря о характере отношений с Китайской Народной Республикой, Александр Лукашенко подчеркнул, что это – доверительное всестороннее стратегическое партнерство и взаимовыгодное сотрудничество:

– И этим все сказано. Все это закреплено в нормативно-правовых международных актах. Этой философией пронизаны все сферы нашего взаимодействия. Беларусь активно участвует в китайской инициативе «Пояс и путь». Сегодня это реально работающий проект, который дает конкретную отдачу, и мы всемерно способствуем его сопряжению с интеграционными процессами в Евразийском экономическом союзе – насколько это возможно. Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» – один из показательных примеров нашего сотрудничества. В нем уже работают около 70 иностранных компаний. Высокотехнологичных компаний.


Президент также особо отметил два важных для нашей страны совместных проекта, которые стартовали в этом году. Речь о строительстве на средства КНР Национального футбольного стадиона, а также о бассейне международного стандарта.

– Сохраняются хорошие темпы роста белорусского экспорта в Китай. По нашим оценкам, в 2020 году объем поставок сельхозпродукции в Китай впервые достигнет 200 миллионов долларов. Уверен, что это только начало, – добавил он.

Об Израиле


Беларусь и Израиль, подчеркивает Глава государства, связывает многовековая дружба, а также общая трагедия самой кровопролитной в истории человечества войны:

– Наши государства последовательно отстаивают абсолютную недопустимость пересмотра итогов этой войны и героизации нацизма. Кстати, в ближайшее время наш Парламент рассмотрит законопроект о недопустимости героизации нацизма в Беларуси. Так называемой героизацией сегодня грешат очень многие страны, особенно расположенные рядом с нами. А зря! Убежден, что никакие заслуги перед отечеством не могут оправдать преступления против человечества!

Мы рассчитываем на развитие сотрудничества в области информационных технологий, биотехнологий, робототехники, а также искусственного интеллекта. Есть что вам предложить. Ваш уровень развития мы знаем.

О Мальтийском ордене


По мнению Главы государства, у нашей страны есть значительный опыт двустороннего сотрудничества и с Мальтийским орденом, которому Беларусь признательна за гуманитарную помощь, поставки медицинского оборудования, повышение квалификации белорусских врачей.

– Орден активно взаимодействует с Беларусью в рамках международных усилий по борьбе с торговлей людьми, – кроме того обозначил Президент.

О Пакистане


Особое значение Беларусь придает и сотрудничеству с Пакистаном:

– После открытия своих дипмиссий Минск и Исламабад совершили настоящий прорыв во всех сферах взаимодействия, – отметил Президент. – Сегодня нам необходимо грамотно использовать имеющиеся наработки, уделив особое внимание промышленности, сельскому хозяйству, образованию, фармацевтике и здравоохранению. Главное – не останавливаться. Надо идти вперед, несмотря на разного рода катаклизмы здесь и там. Поэтому мы ждем с нетерпением премьер-министра Пакистана Имрана Хана с официальным визитом. Об этом мы с ним договаривались совсем недавно.

О Бангладеш


Народную Республику Бангладеш, по словам Александра Лукашенко, Республика Беларусь рассматривает как важного и перспективного партнера:

– За последние годы активизировалось наше взаимодействие в торгово-экономической сфере, и возможности здесь большие. Мы видим хорошие перспективы для работы в сферах промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, образования. Позиции наших стран близки и по основным вопросам международной повестки.

О Камбодже


Что касается сотрудничества с Королевством Камбоджа, Глава государства акцентировал внимание, что в этом году наши страны отметили 25-летие установления дипломатических отношений:

– За это время сформированы договорно-правовая база, рабочие органы для взаимодействия. Пора активно переходить к конкретным проектам. Мы к этому готовы. Технологические возможности Беларуси, о которых вы знаете, могут в значительной степени удовлетворить потребности динамично развивающейся экономики Камбоджи. Помимо поставок техники и оборудования наши предприятия готовы активизировать промышленную кооперацию, участвовать в развитии транспортной, энергетической инфраструктуры Камбоджи, добыче полезных ископаемых. Мы готовы создавать у вас нужные для вас предприятия и готовить для них рабочие кадры.

О Намибии


В Африке, считает Александр Лукашенко, у нас далеко не полностью реализован потенциал сотрудничества с Намибией:

– Сегодня мы находимся лишь в начале пути по форматированию наших отношений. Я абсолютно убежден, что нам нужно ориентироваться на достижение практического результата на долгосрочную перспективу сотрудничества. Необходимо сконцентрироваться на увеличении объемов взаимной торговли и реализации совместных проектов в сферах энергетики и сельского хозяйства.

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Стало известно, когда в Беларусь вылетает самолет с французскими вакцинами «Ваксигрип Тетра»
КГБ закончил предварительное расследование дела в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка
«Два других названия я вам не скажу. Вдруг они еще смогут реализоваться?» В Большом театре состоялась премьера «Фауста» в постановке Анны Моторной
Беларусь и Калужская область России подписали программу сотрудничества на 2021–2023 годы
Врач-эндокринолог: пять простых способов ускорить потерю веса
Товарооборот Беларуси и Казахстана за 9 месяцев составил около 666 миллионов долларов
Житель Санкт-Петербурга захватил в заложники шестерых детей
Минская область стала лидером по организации территориальной обороны
ВОЗ: нужно обеспечить безопасное обучение детей и гарантировать им традиционные праздники
В Беларуси выздоровели и выписаны 105 835 пациентов с COVID-19
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Перевертыши
Рудковская подала в суд на СМИ, которые назвали ее сына больным
В Бресте задержали мужского парикмахера, который торговал наркотиками
В Светлогорске иномарка сбила девочку-подростка
Беларусь готова активизировать экономическое сотрудничество с Намибией
Цена биткойна впервые с 2017 года превысила отметку в 19 тысяч долларов
Лукашенко: в сотрудничестве с Пакистаном нельзя допускать паузы
В Гомельском районе сельчанин пострадал при пожаре собственного дома
Миссия наблюдателей от СНГ примет участие в мониторинге выборов в парламент Казахстана
Биржа: белорусский рубль 24 ноября ослаб к трем основным валютам
Спорт всегда был и остается вне политики – обращение белорусских атлетов к общественности
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Яблони и яблочки
Возобновлено дело по иску Министерства информации к ООО «Тут Бай Медиа»
В РНПЦ рассказали, в чем заключаются особенности дорожно-транспортной травмы
Экспедицию российских ученых в Антарктиду перенесли из-за пандемии коронавируса
Адвокат Ефремова опроверг слухи о разводе актера
Утюпин: рассматривается возможность проведения выставки "Белагро" в Казахстане
В Великобритании сократят продолжительность карантина для туристов
В Столинском районе легковушка насмерть сбила пешехода
Herbal Line в числе лидеров проекта "100 идей для Беларуси"
ГАИ: подготовку к зимним условиям должен пройти каждый участник дорожного движения
Беларусь и Казахстан рассматривают возможность возобновления авиасообщения между Минском и Алматы
мнение
Сергей МИХОВИЧ
За лошадью телега
Первый новогодний экспресс отправится в поместье Деда Мороза в Беловежской пуще 24 декабря
Посол Китая передал Александру Лукашенко наилучшие пожелания от Си Цзиньпина
В Хойникском районе на подворье обнаружили лису с признаками бешенства
Россиянка выбросила годовалую внучку из окна
ГАИ проводит мониторинг готовности дорожных организаций к зимнему сезону
«С виду очень стильно». Минчане поделились впечатлениями о новой линии метро в Instagram
Ермакова: ситуация в Белгазпромбанке не хуже, чем в банковской системе в целом
Новые отделы и лаборатории, развитие международного сотрудничества: в РНПЦ «Кардиология» обсудили перспективный план развития центра
General Motors проведет отзывную компанию – она затронет почти 6 млн автомобилей
В Министерстве транспорта и коммуникаций рассказали, как предприятия готовятся обслуживать дороги зимой
мнение
Владимир ВОЛЧКОВ
Теперь все будет иначе
Пиневич: мы пока не планируем расширять список перепрофилированных под COVID-19 клиник
Погода 25 ноября: дожди, слабый туман и от 0 до +8
Лукашенко о Белгазпромбанке: этот банк будет работать на развитие экономики
Авторы
СКАНИРУЙТЕ