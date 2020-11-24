От Израиля до Китая. Как Беларусь будет развивать взаимодействие со странами, чьи послы сегодня вручили Лукашенко верительные грамоты

О Китайской Народной РеспубликеГоворя о характере отношений с Китайской Народной Республикой, Александр Лукашенко подчеркнул, что это – доверительное всестороннее стратегическое партнерство и взаимовыгодное сотрудничество:
– И этим все сказано. Все это закреплено в нормативно-правовых международных актах. Этой философией пронизаны все сферы нашего взаимодействия. Беларусь активно участвует в китайской инициативе «Пояс и путь». Сегодня это реально работающий проект, который дает конкретную отдачу, и мы всемерно способствуем его сопряжению с интеграционными процессами в Евразийском экономическом союзе – насколько это возможно. Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» – один из показательных примеров нашего сотрудничества. В нем уже работают около 70 иностранных компаний. Высокотехнологичных компаний.
Президент также особо отметил два важных для нашей страны совместных проекта, которые стартовали в этом году. Речь о строительстве на средства КНР Национального футбольного стадиона, а также о бассейне международного стандарта.
– Сохраняются хорошие темпы роста белорусского экспорта в Китай. По нашим оценкам, в 2020 году объем поставок сельхозпродукции в Китай впервые достигнет 200 миллионов долларов. Уверен, что это только начало, – добавил он.
Об Израиле
Беларусь и Израиль, подчеркивает Глава государства, связывает многовековая дружба, а также общая трагедия самой кровопролитной в истории человечества войны:
– Наши государства последовательно отстаивают абсолютную недопустимость пересмотра итогов этой войны и героизации нацизма. Кстати, в ближайшее время наш Парламент рассмотрит законопроект о недопустимости героизации нацизма в Беларуси. Так называемой героизацией сегодня грешат очень многие страны, особенно расположенные рядом с нами. А зря! Убежден, что никакие заслуги перед отечеством не могут оправдать преступления против человечества!
Мы рассчитываем на развитие сотрудничества в области информационных технологий, биотехнологий, робототехники, а также искусственного интеллекта. Есть что вам предложить. Ваш уровень развития мы знаем.
О Мальтийском ордене
По мнению Главы государства, у нашей страны есть значительный опыт двустороннего сотрудничества и с Мальтийским орденом, которому Беларусь признательна за гуманитарную помощь, поставки медицинского оборудования, повышение квалификации белорусских врачей.
– Орден активно взаимодействует с Беларусью в рамках международных усилий по борьбе с торговлей людьми, – кроме того обозначил Президент.
О Пакистане
Особое значение Беларусь придает и сотрудничеству с Пакистаном:
– После открытия своих дипмиссий Минск и Исламабад совершили настоящий прорыв во всех сферах взаимодействия, – отметил Президент. – Сегодня нам необходимо грамотно использовать имеющиеся наработки, уделив особое внимание промышленности, сельскому хозяйству, образованию, фармацевтике и здравоохранению. Главное – не останавливаться. Надо идти вперед, несмотря на разного рода катаклизмы здесь и там. Поэтому мы ждем с нетерпением премьер-министра Пакистана Имрана Хана с официальным визитом. Об этом мы с ним договаривались совсем недавно.
О Бангладеш
Народную Республику Бангладеш, по словам Александра Лукашенко, Республика Беларусь рассматривает как важного и перспективного партнера:
– За последние годы активизировалось наше взаимодействие в торгово-экономической сфере, и возможности здесь большие. Мы видим хорошие перспективы для работы в сферах промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, образования. Позиции наших стран близки и по основным вопросам международной повестки.
О Камбодже
Что касается сотрудничества с Королевством Камбоджа, Глава государства акцентировал внимание, что в этом году наши страны отметили 25-летие установления дипломатических отношений:
– За это время сформированы договорно-правовая база, рабочие органы для взаимодействия. Пора активно переходить к конкретным проектам. Мы к этому готовы. Технологические возможности Беларуси, о которых вы знаете, могут в значительной степени удовлетворить потребности динамично развивающейся экономики Камбоджи. Помимо поставок техники и оборудования наши предприятия готовы активизировать промышленную кооперацию, участвовать в развитии транспортной, энергетической инфраструктуры Камбоджи, добыче полезных ископаемых. Мы готовы создавать у вас нужные для вас предприятия и готовить для них рабочие кадры.
О Намибии
В Африке, считает Александр Лукашенко, у нас далеко не полностью реализован потенциал сотрудничества с Намибией:
– Сегодня мы находимся лишь в начале пути по форматированию наших отношений. Я абсолютно убежден, что нам нужно ориентироваться на достижение практического результата на долгосрочную перспективу сотрудничества. Необходимо сконцентрироваться на увеличении объемов взаимной торговли и реализации совместных проектов в сферах энергетики и сельского хозяйства.
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