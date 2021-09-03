От изменений в бундестаге зависит внешняя политика Германии на ближайшее время – Дзермант

Об этом заявил политолог Алексей Дзермант в эфире ток-шоу "Будни" на "Альфа Радио" во время обсуждения приближающихся выборов в немецкий бундестаг.
– Германия – ключевая страна Евросоюза, важная и для нас, и для России. Многое завязано на сотрудничестве и торговле с Германией. И ситуация на сегодняшний день такова: судя по последним опросам, на первое место выходит социал-демократическая партия Германии – это традиционные оппоненты христианских демократов, к которым принадлежит Меркель. Разница, конечно, небольшая – 2–3%. Если побеждают социал-демократы, у них есть шанс назначить своего канцлера. Претендент от социал-демократов больше настроен на сотрудничество с Востоком и Россией, меньше – на связи с США, – высказался аналитик.
По его словам, христианские демократы занимают более жесткую позицию:
– У них есть евроатлантический вектор на США, он всегда был сильным. Мы видим, что Меркель вела себя достаточно осторожно, иногда резко в отношении Беларуси и России. Хотя это предсказуемая линия. Есть еще партия зеленых, которые нас критикуют. Это самая проамериканская сила. От изменений в бундестаге зависит внешняя политика Германии на ближайшее время.
При этом политолог подчеркнул, что за последние лет 15–20 впервые социал-демократы стали обгонять христианских демократов, что говорит о глубинных изменениях и предпочтениях немецких избирателей.
– Они уже устали от правления соратников Меркель и несильно им верят. По крайней мере, какая-то часть переходит к другим партиям. Может быть сформировано новое правительство, уже не во главе с христианскими демократами, – заключил он.