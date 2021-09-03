От изменений в бундестаге зависит внешняя политика Германии на ближайшее время – Дзермант

– высказался аналитик.По его словам, христианские демократы занимают более жесткую позицию:При этом политолог подчеркнул, что за последние лет 15–20 впервые социал-демократы стали обгонять христианских демократов, что говорит о глубинных изменениях и предпочтениях немецких избирателей.– заключил он.