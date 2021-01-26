От Google потребовали удалить Telegram из магазина приложений

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Организация подала в суд на Alphabet (материнскую компанию Google). В иске, который намерен рассмотреть суд Калифорнии, утверждается, что мессенджер нужно удалить из-за пропаганды насилия, экстремизма и антисемитизма. В документе обозначено, что пользователи мессенджера с его помощью занимались запугиванием и координировали насилие на расовой почве во время протестов из-за смерти чернокожего Джорджа Флойда и инаугурации Джо Байдена на пост 46-го президента США.Google и Telegram не смогли предоставить достойный комментарий агентству по поводу иска организации. Ранее НКО уже подала похожий иск к Apple. В Коалиции за более безопасный интернет тогда также потребовали удалить мессенджер Telegram, но уже из магазина приложений AppStore, которым пользуются владельцы техники Apple.В начале января создатель мессенджера Telegram Павел Дуров посчитал опасным то, что Apple и Google заблокировали Parler – набиравшую популярность соцсеть после решения Facebook и Twitter заблокировать аккаунты Дональда Трампа, на тот момент действующего президента США. После этого, а также протеста пользователей из-за нового пользовательского соглашения WhatsApp Telegram зафиксировал значительный прирост аудитории. По словам Павла Дурова, нет гарантии, что в США с Telegram не сложится ситуация такая же, как с Parler.