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От Google потребовали удалить Telegram из магазина приложений

Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет») потребовала от компании Google удалить мессенджер Telegram из своего магазина приложений, которым пользуются владельцы смартфонов на Android, сообщает Lenta.ru. 

Фото: ixbt.com

Организация подала в суд на Alphabet (материнскую компанию Google). В иске, который намерен рассмотреть суд Калифорнии, утверждается, что мессенджер нужно удалить из-за пропаганды насилия, экстремизма и антисемитизма. В документе обозначено, что пользователи мессенджера с его помощью занимались запугиванием и координировали насилие на расовой почве во время протестов из-за смерти чернокожего Джорджа Флойда и инаугурации Джо Байдена на пост 46-го президента США. 

Google и Telegram не смогли предоставить достойный комментарий агентству по поводу иска организации. Ранее НКО уже подала похожий иск к Apple. В Коалиции за более безопасный интернет тогда также потребовали удалить мессенджер Telegram, но уже из магазина приложений AppStore, которым пользуются владельцы техники Apple. 

В начале января создатель мессенджера Telegram Павел Дуров посчитал опасным то, что Apple и Google заблокировали Parler – набиравшую популярность соцсеть после решения Facebook и Twitter заблокировать аккаунты Дональда Трампа, на тот момент действующего президента США. После этого, а также протеста пользователей из-за нового пользовательского соглашения WhatsApp Telegram зафиксировал значительный прирост аудитории. По словам Павла Дурова, нет гарантии, что в США с Telegram не сложится ситуация такая же, как с Parler.
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