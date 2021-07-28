От дзюдо до плавания: в каких видах спорта и во сколько белорусы выступают завтра на Олимпиаде

В Токио продолжаются летние Олимпийские игры. Белорусы на соревнованиях пока что не взяли наград, но все впереди. Завтра наши соотечественники попробуют свои силы в 6 видах спорта. Рассказываем, в каких именно и во сколько.
Завтра белоруска Виктория Чайка выступит в квалификации в прицельной стрельбе из пистолета на 25 м. Старт – в 03:00 по Минску.
Что касается стрельбы из лука, в 1/32 финала индивидуальных выступлений будут участвовать белоруски Карина Деминская и Карина Козловская. Время – 05:14 и 05:27. Надеемся, что они, как и Анна Марусова, продвинутся по турнирной сетке дальше.
Белорусские гребцы академического стиля в категории мужских двоек парных Дмитрий Фурман и Сергей Володько завтра смогут претендовать на седьмое место, а Елена Фурман и Инна Никулина, которые не смогли выйти в финал олимпийской регаты по академической гребле в классе двоек парных легкого веса, оспорят места с седьмого по двенадцатое. Также в этом виде спорта выступит Татьяна Климович. Ориентировочно (официальный сайт Игр пугает предупреждением о переносе) соревнования начнутся в 02:30, 03:00 и 06:10 по Минску.
Любители единоборств смогут поболеть за белорусского дзюдоиста Никиту Свирида, выступающего в категории до 100 кг. Наш соотечественник проведет поединок с немцем Карлом-Рихардом Фраем. Точное время состязания на сайте Олимпиады, к сожалению, не указано.
Снова будем держать кулачки за наших пловцов. В индивидуальном заплыве 100 м баттерфляем выступит Евгений Цуркин – спортсмен попытается пробиться в полуфинал. Начало – в 13:54 по Минску. Также белорусы будут участвовать в смешанной комплексной эстафете 4x100 м в 14:27 по минскому времени.
Парусный спорт. Нашу страну представят Никита Циркун (RS:X) и Татьяна Дроздовская («Лазер-радиал»). Женские гонки стартуют в 06:15, мужские – в 09:20.
Олимпиада в Токио завершится 8 августа. Почитать о главных событиях Игр 28 июля можно, перейдя по этой ссылке.
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От дзюдо до плавания: в каких видах спорта и во сколько белорусы выступают завтра на Олимпиаде
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Николай ЩЕКИН
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