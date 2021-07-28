Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.98
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. От дзюдо до плавания: в каких видах спорта и во сколько белорусы выступают завтра на Олимпиаде

От дзюдо до плавания: в каких видах спорта и во сколько белорусы выступают завтра на Олимпиаде

В Токио продолжаются летние Олимпийские игры. Белорусы на соревнованиях пока что не взяли наград, но все впереди. Завтра наши соотечественники попробуют свои силы в 6 видах спорта. Рассказываем, в каких именно и во сколько.


Завтра белоруска Виктория Чайка выступит в квалификации в прицельной стрельбе из пистолета на 25 м. Старт – в 03:00 по Минску.

Что касается стрельбы из лука, в 1/32 финала индивидуальных выступлений будут участвовать белоруски Карина Деминская и Карина Козловская. Время – 05:14 и 05:27. Надеемся, что они, как и Анна Марусова, продвинутся по турнирной сетке дальше.

Белорусские гребцы академического стиля в категории мужских двоек парных Дмитрий Фурман и Сергей Володько завтра смогут претендовать на седьмое место, а Елена Фурман и Инна Никулина, которые не смогли выйти в финал олимпийской регаты по академической гребле в классе двоек парных легкого веса, оспорят места с седьмого по двенадцатое. Также в этом виде спорта выступит Татьяна Климович. Ориентировочно (официальный сайт Игр пугает предупреждением о переносе) соревнования начнутся в 02:30, 03:00 и 06:10 по Минску.

Любители единоборств смогут поболеть за белорусского дзюдоиста Никиту Свирида, выступающего в категории до 100 кг. Наш соотечественник проведет поединок с немцем Карлом-Рихардом Фраем. Точное время состязания на сайте Олимпиады, к сожалению, не указано.

Снова будем держать кулачки за наших пловцов. В индивидуальном заплыве 100 м баттерфляем выступит Евгений Цуркин – спортсмен попытается пробиться в полуфинал. Начало – в 13:54 по Минску. Также белорусы будут участвовать в смешанной комплексной эстафете 4x100 м в 14:27 по минскому времени.

Парусный спорт. Нашу страну представят Никита Циркун (RS:X) и Татьяна Дроздовская («Лазер-радиал»). Женские гонки стартуют в 06:15, мужские – в 09:20.

Олимпиада в Токио завершится 8 августа. Почитать о главных событиях Игр 28 июля можно, перейдя по этой ссылке.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Прогулка на яхте без спасательного жилета: какие еще нарушения допускают пассажиры и водители маломерных судов
Педро Кастильо официально вступил в должность президента Перу
60 белорусских семей в этом году переселились в другой регион страны ради работы с предоставлением жилья
В Минске вынесли обвинительные приговоры за оскорбление Президента и прокурора
Швеция достигла нулевой смертности от COVID-19
В Техасе из-за утечки химиката на заводе пострадали 30 человек
Комплексные учения предупреждения и ликвидации ЧС пройдут в Могилеве
Растительный мир в керамике Валерия и Максима Колтыгиных представят на выставке в Минске
Что такое гринвошинг и как распознать зеленую ловушку?
В список Всемирного наследия ЮНЕСКО внесли 5 объектов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Пеши исчо - 3
Миграционный кризис в Литве - пример того, как будет меняться политический ландшафт в Европе
Инфекционист Игорь Гуцалюк пояснил, при каких диагнозах можно прививаться, а когда надо быть осторожным
Учение "Запад-2021" подтверждает готовность отразить любые угрозы - прокурор
Какие перспективы у белорусской фармотрасли и за счет чего отечественным производителям удается удерживать и наращивать объемы экспорта?
В Литве сегодня происходит геополитическая катастрофа - Савиных
Дома и стены помогают: японцы третий день подряд удерживают первенство в медальном зачете Олимпиады
Астролог перечислила лучшие цвета одежды для каждого знака зодиака
От дзюдо до плавания: в каких видах спорта и во сколько белорусы выступают завтра на Олимпиаде
Беларусь и Китай обсудили сотрудничество в гуманитарной области
Белорусская лучница в 1/8 финала, 5 рекордов в гребле и 6-е японское золото в дзюдо: главное на Олимпиаде за 28 июля
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Две светлых повести
"Большой разговор с Президентом" - Лукашенко 9 августа встретится с журналистами и представителями общественности
В Брестской области отметили первые "Дажынкі"
В Минске на ул.Немига произошло массовое ДТП, столкнулись 7 авто
Модный Дом Prada показал рекламную кампанию коллекции осень-зима – 2021
Талибы захватили провинцию Гильменд в Афганистане
На западе Украины самолет упал на жилой дом, погибли 4 человека
Фотофакт. Работа журналистов на гребном канале в Токийском заливе, где проходят соревнования по академической гребле
В курортной провинции Анталья бушуют лесные пожары
Погода 29 июля обещает грозы, ливни и град
Швеция достигла нулевой смертности от COVID-19
мнение
Николай ЩЕКИН
Миграционный кризис в Литве - пример того, как будет меняться политический ландшафт в Европе
В Буда-Кошелевском районе чествовали экипаж комбайнеров-тысячников
За сутки в Беларуси выявили 950 случаев коронавируса
Главным тренером футбольной сборной Беларуси назначен Георгий Кондратьев
В венках по колено: президент Франции стал героем мемов после визита в Полинезию
«Я впервые увидела цветущий лен»: оперный режиссер Анна Моторная рассказала, где черпает вдохновение для своих спектаклей
Фотофакт. Австралийский гребец на несколько минут отдал свою золотую медаль ОИ девушке-волонтеру
В Академии управления определены проходные баллы на специальности бюджета
В Пакистане сильные ливни привели к наводнениям – есть жертвы
В БГУ на бюджет средний конкурс составил 1,43 человека на место
За пятилетку в Беларуси возведут 21,5 млн квадратных метров жилья
блог
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Воспитание бабочек
Петришенко: в стране выстроена централизованная система непрерывной подготовки специалистов для творческих специальностей
Прием документов в аспирантуру и докторантуру БГПУ стартует 2 августа
Аиста спасли с 40-метровой вышки связи в Витебском районе
Авторы