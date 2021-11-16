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  2. От действий польских силовиков пострадали журналисты

От действий польских силовиков пострадали журналисты

Это случилось в тот момент, когда польские силовики применили газ для того, чтобы остановить беженцев на границе.


Оператору телеканала ОНТ и корреспонденту Sputnuk Беларусь потребовалась медицинская помощь. Также под водомет попали журналисты издательского дома «Беларусь сегодня».

Бригада "скорой" дежурит у места событий. 


За помощью к белорусским медикам также обратился 48-летний журналист из Катара, представляющий телеканал "Аль-Джазира". Он, как и другие коллеги, жаловался на невыносимую боль и резь в глазах, а также затруднение дыхания. Всем журналистам оказана квалифицированная медицинская помощь.

Вот вам и свобода слова по-польски.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК , Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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