От действий польских силовиков пострадали журналисты

Оператору телеканала ОНТ и корреспонденту Sputnuk Беларусь потребовалась медицинская помощь. Также под водомет попали журналисты издательского дома «Беларусь сегодня».Бригада "скорой" дежурит у места событий.За помощью к белорусским медикам также обратился 48-летний журналист из Катара, представляющий телеканал "Аль-Джазира". Он, как и другие коллеги, жаловался на невыносимую боль и резь в глазах, а также затруднение дыхания. Всем журналистам оказана квалифицированная медицинская помощь.Вот вам и свобода слова по-польски.