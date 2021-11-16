От действий польских силовиков пострадали журналисты

Это случилось в тот момент, когда польские силовики применили газ для того, чтобы остановить беженцев на границе.
Оператору телеканала ОНТ и корреспонденту Sputnuk Беларусь потребовалась медицинская помощь. Также под водомет попали журналисты издательского дома «Беларусь сегодня».
Бригада "скорой" дежурит у места событий.
За помощью к белорусским медикам также обратился 48-летний журналист из Катара, представляющий телеканал "Аль-Джазира". Он, как и другие коллеги, жаловался на невыносимую боль и резь в глазах, а также затруднение дыхания. Всем журналистам оказана квалифицированная медицинская помощь.
Вот вам и свобода слова по-польски.