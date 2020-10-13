В Варшаве 13 октября проходит акция протеста – тысячи фермеров приехали в столицу Польши, чтобы потребовать отмены законопроекта о защите животных. В этот же день окончательное решение по его принятию дает Сенат, пишет 1prof.by.
До этого фермеры высказывали свое несогласие с законопроектом «Пятерка для животных» и другими методами. Например, блокировали дороги в разных регионах страны колоннами сельскохозяйственной техники, устраивали проезды на тракторах и выбрасывали навоз на проезжую часть. Сообщается, что теперь фермеры планируют перекрыть подъездные пути к столице.
Ставший скандальным законопроект продвигает глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Кстати, не согласны с ним не только местные животноводы, но и министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановски.
Документ подразумевает запрет на разведение пушных зверей, кроме кроликов, ограничение ритуального забоя, а также усиление общественного контроля за условиями содержания животных. Кроме того, планируется запретить использование животных для развлечений и шоу.
Несогласные фермеры считают, что принятие закона может привести к тому, что работы лишатся тысячи человек.
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От демонстраций до блокировки дорог. Польские фермеры выступают против принятия нового закона о защите животных
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Фото: РЕЙТЕР