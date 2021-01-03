От Bugatti до Cadillac. Топ-5 громких автомобильных премьер 2020 года

Aston Martin V12 SpeedsterСозданная компанией Q by Aston MartinAston новинка Martin V12 Speedster стала действительно интуитивным автомобилем для водителя, в котором сочетаются богатая гоночная история бренда и авиационный дизайн. Известно, что всего будет создано 88 экземпляров, поставки которого запланированы на 2021 год.
Фото: astonmartin.com
Автомобиль оборудован сверкающим 5,2-литровым мотором Aston Martin с двойным турбонаддувом V12 с пиковой мощностью 700 л. с. и 753 НМ крутящего момента. V12 Speedster способен разгоняться до 100 км/ч за 3,5 секунды на пути к ограниченной максимальной скорости 300 км/ч.
Фото: astonmartin.com
V12 Speedster был представлен в штаб-квартире Gaydon. Лимитированная версия доступна исключительно на заказ.
Bugatti Chiron Pur SportBUGATTI с гордостью представила Chiron Pur Sport-1. Дело в том, что в авто произошли значительные технологические усовершенствования шасси, коробки передач и двигателя. За счет этого авто стало более агрессивным.
Фото: bugatti.com
В Chiron Pur Sport культовый двигатель BUGATTI W16 получил усовершенствование, которое привело к заметному улучшению эластичности и ускорения. Вместе с тем увеличился диапазон оборотов с 6.700 до 6.900 об / мин.
Фото: bugatti.com
Изменения коснулись и коробки передач, 80% которой было переработано и оптимизировано для короткого передаточного числа. Все семь передач были укорочены на 15%.
Chiron Pur Sport разгоняется на 6-й передаче с 60 до 120 км/ч почти на две секунды быстрее и без того молниеносного CHIRON. Теперь транспортное средство может достигать скорости 350 км/ч.
Фото: bugatti.com
Подвеска шасси была усовершенствована для лучшего бокового ускорения. Благодаря жестким пружинам на 65% спереди и 33% сзади, новым амортизаторам с более жесткой настройкой, новым втулкам и дополнительным углеродным стабилизаторам спереди и сзади автомобиль обеспечивает быструю и прямую реакцию рулевого управления, глубокую точность, лучшее сцепление в поворотах – даже на удивительно высоких скоростях.
Cadillac EscaladeДебют «пятого»Cadillac Escalade состоялся в феврале в Лос-Анджелесе. Компания описывала новинку как «экстраординарное» транспортное средство с «первым в индустрии изогнутым экраном на органических светодиодах (OLED)». Интересным авто стало еще и в плане моторной гаммы, а также интерьера и экстерьера.
Фото: cadillac.com
После премьеры стало понятно, что в пару к вполне ожидаемому атмосфернику V8 6.2 (425 л.с., 623 Н•м) с системой динамического отключения цилиндров Dynamic Fuel Management (DFM) разработчики добавили Эскалейду рядную дизельную «шестерку» 3.0 Duramax (281 л.с., 623 Н•м). Оба мотора совмещены с десятиступенчатым «автоматом». Среди опции – полный привод и задний дифференциал с электронной блокировкой eLSD.
Фото: cadillac.com
Не менее внушительной оказалась и электронная начинка. Упомянутый OLED-дисплей состоит из трех экранов: сенсорной панели с диагональю 7,2 дюйма слева от водителя, экрана на 14,2 дюйма перед водителем и дисплея мультимедийной системы на 16,9 дюйма.
Фото: cadillac.com
Позаботились разработчики и о комфорте пассажиров автомобиля. В Cadillac Escalade предусмотрели подогрев и охлаждение передних сидений, а также подогрев задних подвесных сидений. Кроме того, в машине есть дополнительное пространство для ног заднего пассажира. Грузовое пространство же можно переоборудовать так, чтобы в нем появились дополнительные места еще для трех человек.
Genesis GV80Премьера нового кроссовера GV80 состоялась в январе. Авто представили с двумя вариантами бензиновых моторов с турбонаддувом – 2,5-литровым рядным четырехцилиндровым (249 л. с., 422 Нм) и 3,5-литровым V6 (379 л. с., 530 Нм), а также 249-сильный турбодизель.
Фото: genesis.com
Разгон до сотни у версий с «четверкой» и дизелем составляет 7,5 с, а с мотором 3,5—5,5 с. Стандартно все модификации доступны с восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом с муфтой на передней оси. GV80 представлен в пяти различных комплектациях с девятью дополнительными опциональными пакетами.
Фото: genesis.com
В различных исполнениях GV80 установлены литые колеса на R19, R20 или R22 дюйма. Из опций в авто доступны адаптивная подвеска с опцией распознавания неровностей, задний дифференциал с электронноуправляемой блокировкой, доводчики дверей и активный круиз-контроль с машинным обучением.
Фото: genesis.com
Впечатляет и начальное оснащение новинки: десять подушек безопасности, системы автоторможения, удержания в полосе и мониторинга слепых зон, светодиодная оптика, обивка искусственной кожей, электропривод рулевой колонки и обогреваемых передних сидений, мультимедийная система с тачскрином на 14,5 дюйма, навигацией и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, парковочные сонары спереди и сзади, камера заднего вида и бесключевой доступ.
Koenigsegg GemeraРанее Ultimate Performance предлагал миру двухместных автомобилей с очень ограниченным багажным пространством. Однако уже в 2020 году появилась Gemera, которая стала первым четырехместным автомобилем в Koenigsegg.
Фото: koenigsegg.com
В основе имени Gemera лежит сочетание двух шведских слов – "ge" (давать) и "mera" (больше) и означает "давать больше". Интересно, что авто выпустилось ограниченным тиражом в 300 экземпляров.
Фото: koenigsegg.com
Несмотря на то что Gemera является четырехместным автомобилем, она легко превосходит большинство двухместных мегакаров, как бензиновых, так и электрических. Тем не менее Gemera в первую очередь разработана для дальних дорог общего пользования, в том числе для семейных поездок в комфорте и безопасности.
Благодаря мощности 1,27 мегаватта и крутящему моменту 3500 Нм Gemera разгоняется от 0 до 100 км/ч за 1,9 секунды и до 400 км/ч в рекордно быстром темпе.
Фото: koenigsegg.com
Выходная мощность трех двигателей (два приходятся по одному на каждое заднее колесо, производящее 500 л. с. и 1000 Нм) и одного электронного двигателя на коленчатом валу, который производит дополнительные 400 л. с. и 500 Нм для питания передних колес, составляет 1400 л. с. отдельно и 1100 л. с. вместе. А вот 2-литровый 3-цилиндровый двигатель Gemera с сухим турбонаддувом Freevalve, получившим название Tiny Friendly Giant (сокращенно TFG), добавляет еще 450 кВт или 600 л. с.
Оснащенный тремя электромоторами автомобиль может двигаться совершенно бесшумно до 300 км / ч, а мощная батарея 800 В сама по себе обеспечивает дальность езды до 50 км.
Вместе с тем рулевое управление на все колеса, полный привод и вектор крутящего момента на все колеса дают Gemera максимальную возможность обеспечить безопасную и стабильную езду.
Дизайн передней части вдохновлен первым в истории прототипом Koenigsegg-Koenigsegg CC 1996 года выпуска.
Фото: koenigsegg.com