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  2. От блох до лишая: ветеринар назвал причины, вызывающие зуд у кошек

От блох до лишая: ветеринар назвал причины, вызывающие зуд у кошек

Когда кошка чешется, это серьезный повод обратить внимание на здоровье питомца, ведь зуд не всегда может быть безобидным, часто он возникает из-за серьезных проблем. Среди таковых могут быть и блохи, и аллергия, и даже лишай. Об этом на своем YouTube-канале рассказал ветеринарный врач Вячеслав Гречаный.


По словам специалиста, кошка может чесаться по разным причинам, иногда их даже сложно отличить друг от друга.

Самой часто встречающейся являются блохи.

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– Неважно, живет у вас кошка только в квартире или периодически имеют доступ на улицу, паразиты у нее могут быть и в том, и в другом случае. Хорошо то, что блохи видны невооруженным глазом, поэтому вы самостоятельно и без визита к ветеринарному врачу сможете определить, есть ли у вашего питомца названная проблема. При этом также самостоятельно сможете сделать обработку, если паразиты все же были замечены, – рассказал Вячеслав Гречаный.

Купить специальный препарат, по словам специалиста, можно в любой ветеринарной аптеке или зоомагазине. Приобрести можно как ошейник от блох, так и таблетки. Главное – провести обработку качественно и правильно.

Следующая популярная причина зуда у кошек и котов – грибковое заболевание, называемое лишаем.

– Заражаются им здоровые животные от больных. При подобной проблеме не только возникает зуб, но и отмечается очаговое выпадение шерсти. Если вы заметили, что у вашего кота или кошки мало того что есть зуд, а еще и шерсть начала выпадать, то это повод сделать проверку в том числе и на лишай. Эта проблема достаточно просто поддается лечению. Главное – вовремя обнаружить проблему и назначить правильное лечение, – отметил ветеринарный врач.

Еще одна вероятная причина, по которой кот или кошка может начать чесаться – подкожный клещ.

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– Как вы знаете, клещи бывают не только большие, которые цепляются на животных  и видны невооруженным глазом, а также маленькие, которые видны только под микроскопом. Так вот, такие паразиты могут, например, быть по всему телу, тогда у питомца все будет чесаться, начет образовываться перхоть, а кожа – повреждаться. Бывает, что клещи поселяются в ушах, которые в таком случае покрываются черным налетом. Эта проблема возникает из-за ушного клеща. В обоих случаях достаточно исследования под микроскопом и постановки диагноза. Если действительно причиной расчесов является клещ, лечение проводится достаточно просто, – сказал Вячеслав Гречаный.

Другой частой причиной, вызывающей зуд у котов и кошек, может быть обыкновенная аллергия.

– Аллергия у питомцев способна возникать на все что угодно. Например, на какой-то неподходящий продукт, который кошка съела. Также может быть, что аллергическая реакция является реакцией на применение лекарственных препаратов. И даже на укусы блох у животных тоже может возникнуть данная проблема. Если у кошки действительно замечена аллергия, можно кратковременно снять приступы зуда специальными препаратами, но чтобы все прошло окончательно, необходимо установить, что все-таки является аллергеном, а после исключить это. В таком случае аллергическая реакция больше повторяться не будет, – обратил внимание специалист.

Фото: pixabay.com
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