От автора «Черного зеркала». Netflix выпустит фильм о 2020 годе

Съемкой псевдодокументальной картины о событиях 2020-го займется один из создателей знаменитой антологии «Черное зеркало» Чарли Брукер, пишет rg.ru.
Изображение носит иллюстративный характер
Информации о новом проекте почти нет, за исключением того, что одна из ролей достанется Хью Гранту. Актер заинтриговал фанатов, сообщив: его герой – «тип крайне отталкивающий».
5-й сезон «Черного зеркала» вышел в свет в 2019-м.
Фото: pixabay.com
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