ОСВОД: в этом году в Беларуси люди на водах чаще всего гибли при купании и падении в водоемы

В ОСВОД проанализировали причины и обстоятельства гибели людей на водах в Беларуси за истекший период 2021 года. Соответствующая информация опубликована на сайте Минской городской организации ОСВОД.

– Проведенный ОСВОД анализ причин и обстоятельств гибели людей на водах Республики Беларусь в период с 1 января по 10 октября 2021 года свидетельствует о том, что люди гибли при купании (191 человек, или 44,94 процента от общего количества), а также при падении в воду (125 человек, 29,41 процента), – проинформировали в организации. – На третьем месте, если не считать случаи, обстоятельства которых устанавливаются (49 человек, 11,52 процента), – утопления при рыбной ловле с берега (25 человек, или 5,88 процента).

Кроме того, 12 человек утонули при рыбной ловле с лодки (2,82 процента), 10 – при подледной рыбалке (2,35 процента), 5 – при падении в воду со льда (1,17 процента), столько же – при принятии ванны, 2 человека – в результате сердечного приступа, 1 – при попытке переплыть реку.

Всего в период с 1 января по 10 октября текущего года на водах Беларуси погибло 425 человек – на 113 больше, чем годом ранее. Из этих 425 утонувших 40 – несовершеннолетние; в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения находился 201 погибший, что составило 46,82 процента от общего количества. С начала года спасено 374 человека, в том числе 131 несовершеннолетний. Предупреждено за нарушение Правил охраны жизни людей на водах 21 650 человек, в том числе 3953 несовершеннолетних.

Чаще всего на водах в нынешнем году гибли в Витебской области: здесь по состоянию на 10 октября зафиксировано 82 подобных факта. На втором месте – Брестская область (71 человек), на третьем – Могилевская (69).

Несмотря на установившуюся холодную погоду, люди продолжают гибнуть на водах. Так, в период с 4 по 10 октября по одному человеку погибло в Брестской и Могилевской областях. 9 октября в реке Ясельда, вблизи деревни Буса Ивановского района Брестской области, утонул мужчина 1985 года рождения, предполагаемая причина – падение в воду (обнаружен в одежде). А в Могилеве поступило сообщение об утонувшей дома в ванне собственной квартиры пенсионерке 1954 года рождения. На прошлой неделе также спасен один человек (в Витебской области), предупреждения получили 104 гражданина, в том числе 6 несовершеннолетних.