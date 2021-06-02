ОСВОД: с начала года за нарушение правил охраны жизни людей на водах предупреждено более 9500 человек

Согласно оперативным данным на 31 мая, с начала года по 30 мая в Беларуси от утопления погибли 77 человек, в том числе восемь несовершеннолетних.говорится в сообщении на сайте Минской областной организации ОСВОД.В период с 24 по 30 мая в Беларуси от утопления погибли семь человек. В справке ОСВОД приводятся такие данные. 24 мая в озере Дривяты, возле деревни Красносельцы Браславского района, был обнаружен 52-летний мужчина, пропавший 14 мая. 29 мая в Чашниках неподалеку от собственного дома при падении в реку Улла в состоянии алкогольного опьянения утонул 74-летний мужчина. 30 мая в черте города Орша на реке Оршица при падении в воду в состоянии алкогольного опьянения утонул 63-летний мужчина. 24 мая в реке Сож на территории Гомеля был обнаружен мужчина 56 лет. Диагностировано алкогольное опьянение. Погибший находился в розыске с 1 апреля. 25 мая в реке Ипуть в одноименном поселке Гомельского района был обнаружен 57-летний мужчина, находившийся в розыске с 25 марта. 25 мая около деревни Мордвин Петриковского района в затон реки Припять при падении в воду во время ловли рыбы сетями утонул 40-летний мужчина. Наконец, в деревне Силица Воложинского района в сажалке при падении в воду из-за приступа болезни утонул 77-летний мужчина.По данным Белгидромета, по состоянию на 31 мая на реках страны почти повсеместно отмечается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1–22 см. Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 12 до 19 градусов Цельсия. В ближайшие дни синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до +6…+11 градусов ночью и до +18…+23 градусов днем. Этого достаточно, чтобы многие граждане вышли на пляжи. Специалисты настоятельно призывают соблюдать осторожность во время пребывания возле воды и при купании.