ОСВОД предупреждает о возможном наличии промоин на водоемах под слоем снега

Согласно оперативной информации о толщине льда, температуре воды и воздуха на водных объектах в районах действия спасательных станций Минской городской организации ОСВОД, по состоянию на 11 января сложилась следующая ситуация. Спасательная станция «Вяча» на одноименном водохранилище: толщина льда от 0 до 12 см, промоины скрыты снегом, выход на лед опасен. Водохранилище Дрозды: толщина льда до 17см, на льду есть вода под тонким слоем снега. Заславское водохранилище: спасательная станция «Заславль-1» – толщина льда до 13 см, выход на лед опасен; спасательная станция «Заславль-2» – толщина льда до12 см, есть промоины под снегом, выход на лед опасен. Комсомольское озеро: толщина льда от 0 до 9 см, есть открытая вода, у берега лед очень тонкий, выход на лед запрещен. Водохранилище Криница: толщина льда 13–15 см, имеются прикрытые снегом промоины, выход на лед опасен. Спасательная станция «Птичь» на Волчковичском водохранилище: толщина льда от 9 до 15 см, выход на лед опасен. Цнянское водохранилище: толщина льда от 12 до 14 см, промоины прикрыты снегом, выход на лед опасен.По данным Белгидромета, на водных объектах страны возобновились ледообразовательные процессы.– проинформировали специалисты. ؙВ ближайшие дни, в связи с сохранением морозной погоды, ледообразовательные процессы на водных объектах страны продолжатся.По оперативным данным ОСВОД, с начала года по 10 января в Беларуси от утопления погибли девять человек, в том числе двое несовершеннолетних. Из общего количества утонувших в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения находился один человек. Спасено восемь человек, предупреждено за нарушение Правил охраны жизни людей на водах 617 граждан, в том числе 41 несовершеннолетний.