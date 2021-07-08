Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.56
EUR: 3.02
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Осторожно: жара отягощает течение COVID-19. Что советует специалист?

Осторожно: жара отягощает течение COVID-19. Что советует специалист?

О том, что жаркая погода отягощает течение коронавируса и других заболеваний, рассказал внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Его слова приводит РИА Новости.


Он отметил, что в жару человек может заболеть с большей вероятностью, потому что у него снижается иммунитет. «Также жара отягощает течение коронавируса, как и других заболеваний, поскольку она сама по себе большой стресс для организма», – добавил медик.

Специалист посоветовал всем вакцинироваться. В особенности, людям, которые находятся в группе риска, – имеющим хронические заболевания, пожилым и людям с ослабленным иммунитетом.

Что делать, если вы заболели, а на улице за тридцать градусов тепла? Андрей Тяжельников рекомендует следить за тем, чтобы в помещении температура была на комфортном уровне, поддерживать влажность (например, при помощи уборки), проветривать комнату. 

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Мироточивая копия иконы Божией Матери «Умиление» будет принесена в Гродненскую епархию
Почтовые ящики без спама, реклама без звука в транспорте, мини-перерывы в детских передачах — с сегодняшнего дня заработали масштабные изменения на рекламном рынке
Соперничество сверхдержав усиливается: в скором времени мы станем свидетелями финала исторической игры Вашингтона, Пекина и Москвы
Успешно сменила профессию повара на почтальона Ирина Гордиеня из любанского агрогородка Таль
Еще популярнее: в этом году число детей, отдыхающих в школьных лагерях Минска, заметно увеличилось
Осторожно: жара отягощает течение COVID-19. Что советует специалист?
Неравнодушных белорусов призвали поливать молодые зеленые насаждения в жаркие дни
В эти выходные Александрия приглашает отпраздновать «Купалье» по всем правилам
В агрогородке Лошница открылась новая площадка для воркаута
Обезопасить себя может каждый: в лидеры по вакцинации на Гомельщине вышел Чечерский район
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Бей своих!
К 2025 году качественной питьевой водой должно быть обеспечено 100 процентов потребителей
Автоцистерны, аэролодка «Пиранья», вертолет Ми-8, пожарный поезд: наблюдали за началом масштабного трехдневного комплексного учения
Что не пропустить на празднике «Купалье»?
Инициатива «Восточное партнерство» была лишь ширмой для влияния на внутриполитическую обстановку стран-участниц
В Щучинском районе из-за вспышки газовоздушной смеси пострадала женщина
Нацбанк выпустит памятные монеты историко-культурной, спортивной тематики и к 100-летию БГУ
Более 20 км пройдут участники крестного хода в честь Луковской иконы Богородицы в Малоритском районе
В ОАО «Остромечево» Брестского района на уборку озимого ячменя вывели 20 комбайнов
Что случилось, пока вы спали: интереснейший номер “СБ. Тенденции”, задержаны причастные к убийству президента Гаити и взрыв в Дубаи
Дорожную разметку в Минске будут наносить на 5 участках
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Разве «Нимфа» кисть дает?
Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках в Минске
В ДТП на МКАД пострадал мальчик
"Задержите мне сердце на вдохе" - выставка работ Юлии Жданович открывается в Гомеле
Какие песни для гала-концерта «Александрия собирает друзей» заказывали жители агрогородка
ЦТ по всемирной истории планируют сдать более 1,2 тыс. абитуриентов
8 июля день памяти Петра и Февронии Муромских: почему им молятся о замужестве?
В Сарье Верхнедвинского района у старинного храма встретят День семьи, любви и верности
Пресс-конференция о развитии возобновляемых источников энергии пройдет сегодня в пресс-центре БЕЛТА
Мальчик в возрасте 11-ти лет закончил вуз – все ради амбициозной цели!
Футболисты Англии впервые пробились в финал чемпионата Европы
мнение
Николай ЩЕКИН
Наше общее дело
Гибридные войны превратились в новый вид межгосударственного противостояния
На судне в порту Дубая прогремел взрыв
Почему обозреватель СТВ Григорий Азарёнок стал мишенью
Некоторые страны отменяют карантинные меры, связанные с коронавирусом. Но не рано ли праздновать победу?
Гороскоп на 9 июля
В Китае запретили строить небоскребы выше 500 м
В Канаде небольшой самолет при посадке сбил человека
"Шахтер" проиграл "Лудогорцу" на старте квалификации Лиги чемпионов
Онлайн-контент для школьников, образовательная робототехника: как будущих педагогов готовят к цифровизации образования
Превышений выбросов в воздух при пусконаладке в цехе АКиКАС не зафиксировано - "Гродно Азот"
мнение
Владимир ВОЛЧКОВ
Производители серых зон
В минском гастродворике появится мини-пляж с речным песком
От прогноза потребности экономики в кадрах до инноваций в соцобслуживании: мы узнали, какие разработки НИИ труда внедряют в жизнь
Электрификация жилого фонда, электротранспорт и использование электричества в производстве — по каждому из этих направлений пока остается немало нерешенных вопросов
Авторы