Осторожно: жара отягощает течение COVID-19. Что советует специалист?

О том, что жаркая погода отягощает течение коронавируса и других заболеваний, рассказал внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Его слова приводит РИА Новости.
Он отметил, что в жару человек может заболеть с большей вероятностью, потому что у него снижается иммунитет. «Также жара отягощает течение коронавируса, как и других заболеваний, поскольку она сама по себе большой стресс для организма», – добавил медик.
Специалист посоветовал всем вакцинироваться. В особенности, людям, которые находятся в группе риска, – имеющим хронические заболевания, пожилым и людям с ослабленным иммунитетом.
Что делать, если вы заболели, а на улице за тридцать градусов тепла? Андрей Тяжельников рекомендует следить за тем, чтобы в помещении температура была на комфортном уровне, поддерживать влажность (например, при помощи уборки), проветривать комнату.
Фото: pixabay.com
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