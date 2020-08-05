Осторожно, жара! На четверг объявлен оранжевый уровень опасности

Нынешнее лето не слишком часто балует белорусов соответствующей погодой, однако в предстоящие дни в нашей стране ожидается настоящая жара – завтра до +32 °С, в связи с чем Белгидромет Минприроды объявил оранжевый уровень опасности.

В четверг, 6 августа, прогнозируется переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер будет северный 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит +12… +18 °С, по северо-западу местами от +8 до +11 °С. Днем воздух прогреется до +23… +29 °С, по юго-востоку – от +30 до +32 °С.

В пятницу, 7 августа, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром возможен слабый туман. Ветер предвидится северо-восточный 4–9 м/с. Столбики термометров ночью будут колебаться от +9 +16 °С, по югу – до +17 °С, днем – от +24 до +30 °С.

В субботу, 8 августа, сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков, только утром и днем в отдельных районах по северу страны возможны кратковременные дожди. Ночью и утром вероятен слабый туман. Ветер будет северо-восточный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью составит +9… +16 °С, по югу – до +17°С, днем снова прогнозируется жаркая погода – от +23 до +30°С.