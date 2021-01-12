Осторожно, тюбинг: за три дня около 60 детей получили черепно-мозговые травмы

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11 января таких пострадавших было 16, из них 6 госпитализированы.– рассказалОн также напомнил, что в Беларуси в последние пять лет «тюбинговая травма» вышла на первое место. Очень важно, чтобы катание на тюбинге не было бесконтрольным: родители должны следить за тем, как развлекаются дети. А еще следует проконтролировать, чтобы дети съезжали с горки по очереди.– добавил он.Вместе с тем, уточнил М. Талабаев, в организованных местах отдыха – горнолыжных центрах «Силичи», «Солнечная долина» – травмированных намного меньше. Там созданы безопасные трассы, в отличие от импровизированных мест во дворах.Исполняющий обязанности заведующего приемным отделением РНПЦ травматологии и ортопедии Андрей Ярошевич добавил, что каждый день в этот центр обращается 5–6 человек с травмами позвоночника, полученными при катании на тюбинге. В основном это компрессионные переломы.