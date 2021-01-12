В минувшие выходные в приемный покой РНПЦ неврологии и нейрохирургии, на базе которого работает Республиканский центр детской нейрохирургии, более 40 детям, травмированным при катании на тюбинге, понадобилась медицинская помощь. Об этом сообщает «Минск-Новости».
Фото: БЕЛТА
11 января таких пострадавших было 16, из них 6 госпитализированы.
– У пострадавших легкие ЧМТ, сотрясения, легкие переломы. Отмечу, что два года назад к нам поступили двое детей с тяжелыми черепно-мозговыми травмами, полученными при катании на тюбинге, – рассказал руководитель Республиканского центра детской нейрохирургии, главный внештатный специалист по детской нейрохирургии Минздрава Михаил Талабаев.
Он также напомнил, что в Беларуси в последние пять лет «тюбинговая травма» вышла на первое место. Очень важно, чтобы катание на тюбинге не было бесконтрольным: родители должны следить за тем, как развлекаются дети. А еще следует проконтролировать, чтобы дети съезжали с горки по очереди.
– Это быстрое движение, часто даже с вращением. Тюбинг – неуправляемый снаряд. Если впереди препятствие – припаркованный автомобиль, металлическая конструкция, – то в большинстве случаев столкновения не избежать. А если впереди человек, то при наезде на него травмы получат двое, – добавил он.
Вместе с тем, уточнил М. Талабаев, в организованных местах отдыха – горнолыжных центрах «Силичи», «Солнечная долина» – травмированных намного меньше. Там созданы безопасные трассы, в отличие от импровизированных мест во дворах.
Исполняющий обязанности заведующего приемным отделением РНПЦ травматологии и ортопедии Андрей Ярошевич добавил, что каждый день в этот центр обращается 5–6 человек с травмами позвоночника, полученными при катании на тюбинге. В основном это компрессионные переломы.
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Осторожно, тюбинг: за три дня около 60 детей получили черепно-мозговые травмы
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