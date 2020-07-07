Почти ручные налибокские лошади становятся в очередь, чтобы их погладили. Видео, полное нежности, опубликовало Министерство лесного хозяйства Беларуси в своем Telegram-канале.
Диких лошадей привезли в нашу страну из Нидерландов в конце прошлого года. За это время они успешно освоились в Республиканском ландшафтном заказнике "Налибокский".
За полгода в заказнике родилось несколько десятков жеребят. Кстати, в заповеднике приглашают посетить специальные экскурсии, на которых вас познакомят с этими милыми красавцами.
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Осторожно, очень милое видео! Налибокские коники выстраиваются в очередь, чтобы их погладили
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