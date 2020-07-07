Осторожно, очень милое видео! Налибокские коники выстраиваются в очередь, чтобы их погладили

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Диких лошадей привезли в нашу страну из Нидерландов в конце прошлого года. За это время они успешно освоились в Республиканском ландшафтном заказнике "Налибокский".За полгода в заказнике родилось несколько десятков жеребят. Кстати, в заповеднике приглашают посетить специальные экскурсии, на которых вас познакомят с этими милыми красавцами.