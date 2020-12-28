Осторожно! Этим знакам зодиака грозит опасность в новогоднюю ночь





Бумажная упаковка, ленточки, стеклянные шары и металлические режущие предметы – вот от чего следует держаться подальше Овнам в новогоднюю ночь. Звезды предупреждают: конец года крайне опасен для вас в плане получения резаных ран. Распаковку подарков доверьте другу, от елки держитесь подальше, особенно в разгар веселья, а нарезку салатов делегируйте тому, кто дружит с ножами.

Львам грозят ушибы и переломы, поэтому никаких катаний с горки и на коньках, никаких прогулок по гололеду. Лучший вариант празднования Нового года для Львов – дома в кругу семьи и друзей, без вылазок на улицу в праздничную ночь. А прекрасным половинкам знака Лев – никаких танцев на шпильках. Теплые вязаные носочки – идеальный вариант для вас.

То, что празднование Нового года не обходится без шикарно накрытого стола, понятно для каждого, в независимости от знака зодиака. Но вот Водолеям звезды настоятельно рекомендуют пристально следить за тем, что попадает в ваш желудок в новогоднюю ночь. Риск отравления, обострения хронических болезней или банального несварения очень велик, если вы позволите себе лишнего.