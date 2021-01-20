«Оставайтесь патриотами»: Мелания Трамп выступила с прощальной речью в статусе первой леди

Cчитанные часы остаются до инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. И пока Дональд Трамп занимается помилованием отдельных граждан страны, его жена Мелания решила произнести прощальную речь в статусе первой леди. Видеообращение опубликовано в ее официальном аккаунте в Twitter.
– Уважаемые американцы! Это была самая большая честь в моей жизни – быть вашей первой леди. Меня вдохновляли замечательные люди, которые живут по всей стране, которые подняли наше сообщество. Меня вдохновляла их доброта, храбрость и благодарность. Несколько последних лет были сложными. Наше время в Белом доме подходит к концу, – отметила Мелания.
Миссис Трамп рассказала, что в своей деятельности на посту первой леди руководствовалась интересами подрастающего поколения, вопросом расширения их возможностей и улучшения условий жизни. В качестве основных направлений своей работы она отметила благополучие, безопасность детей в интернете и профилактику опиоидной зависимости (от лекарств или наркотиков, в том числе среди беременных женщин), поскольку их дети рождаются с зависимостью и переживают абстинентный синдром.
В своей речи супруга пока еще действующего президента коснулась и темы пандемии:
– Я благодарна работникам медицинской сферы, врачам, водителям, которые спасали жизни других. Я все еще призываю всех американцев защищать тех, кто пострадал от пандемии больше всего, кто подвержен этому заболеванию. Мы видели то, насколько расцвела Америка. Студенты поддерживали пожилых людей. Учителя работали в два раза больше, чтобы обеспечить детей необходимыми знаниями. Люди работали для того, чтобы помочь тем, кто нуждается в этом.
Также Мелания призвала американцев избегать любого насилия, быть страстными в отношении того, что они любят, и фокусироваться на объединяющих, а не разобщающих моментах.
– Мы являемся частью нации. Мы отвечаем за ценности и за сохранность нашей страны. Мы должны создавать хорошие привычки и хорошие ценности. Я хочу попросить каждого американца быть вестником чего-то хорошего. Пожалуйста, заботьтесь о том, что важно для нас. Оставайтесь патриотами, заботьтесь о мире, а не о насилии. Вместе как одна большая национальная семья – мы подарим эту надежду следующим поколениям. Мы сможем поднять нашу нацию благодаря нашей храбрости, нашей честности и доброте. Никакие слова не могут описать мою благодарность быть первой леди. Я благодарю вас! Вы останетесь в моем сердце! Пусть Господь благословит нас и нашу страну, – заключила первая леди.
Пока неизвестно, будет ли присутствовать Мелания на инаугурации следующего президента, однако ее муж абсолютно точно принял решение отсутствовать на мероприятии.
Стоить также отметить, что миссис Трамп пренебрегла традицией устраивать тур по Белому дому следующей первой леди, а во время видеообращения ни разу не обратилась к Джо Байдену.
Видео: twitter.com/FLOTUS
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«Оставайтесь патриотами»: Мелания Трамп выступила с прощальной речью в статусе первой леди
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