Оставайтесь дома, оставайтесь в форме: Шварценеггер показал свой вариант самоизоляции

Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер присоединился к ряду знаменитостей, которые призвали поклонников к самоизоляции в условиях пандемии нового коронавируса.





При этом экс-звезда бодибилдинга не забывает и о физической форме, призывая к тому же и поклонников. Арнольд выложил в сеть ролик, на котором он разъезжает по своему поместью на армейском грузовичке, в кузове которого находится штанга, помогающая Шварценеггеру поддерживать себя в форме.





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Ролик он подписал: «Оставайся дома, оставайся в форме. Мы не можем контролировать вирус, но мы можем контролировать нашу физическую форму».

Впрочем, вариантов досуга у Шварценеггера, судя по его страницам в соцсетях, немало.



