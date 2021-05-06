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Останки рядового Михаила Градусова, погибшего в 1944-м в Эстонии, сегодня перезахоронили в Чериковском районе

Торжественная церемония перезахоронения останков рядового Михаила Градусова, погибшего 27 июня 1944 года, состоялась сегодня в Чериковском районе. У братской могилы в деревне Зори, откуда родом родители Михаила Артемьевича, собрались представители райисполкома, РОВД, РОЧС, Департамента охрана, военкомата, поисковой группы «Звезда», родственники героя и местные жители – чтобы с почестями проводить в последний путь своего земляка-героя.   

Теперь на братской могиле – памятная табличка с его именем. До этого здесь были захоронены четыре героя, которые пали смертью храбрых в годы Великой Отечественной, но фамилии которых так и не удалось установить. Родные Михаила Градусова, живущие в Черикове, тоже долгих 77 лет не знали, где конкретно погиб и захоронен «их дядя Миша». И вот недавно поисковик Юрий Кершонков нашел в Эстонии могилу рядового, над которой не было ни памятника, ни креста. Личность красноармейца удалось идентифицировать по медали «За боевые заслуги» (при нем были еще медаль «За оборону Ленинграда», простреленная каска). По желанию племянника погибшего героя – 60-летнего Владимира Градусова – останки Михаила Артемьевича были доставлены в Чериковский район. 

– Я очень благодарен всем: эстонским поисковикам, поисково-историческому объединению «Вирония», посольству Беларуси в Эстонии, которые помогли с передачей останков. И конечно, местной власти за то, что чтут память тех, кто приближал Победу, – растроган Владимир Градусов.


– Сегодня мы, как подобает христианским традициям, предали земле останки красноармейца, нашего земляка, героически погибшего в бою за мир и свободу родной земли. Ему было всего 24 года. Он навсегда останется молодым. И весьма символично, что перезахоронение проходит в канун великого праздника Победы. Это – благодарность всем погибшим защитникам Отечества за их ратный подвиг, – подчеркнула на церемонии перезахоронения председатель Чериковского районного Совета депутатов Анжела Новикова. – Увековечение памяти погибших нужно прежде всего нам, ныне живущим, не видевшим войны. И самое малое, что мы можем сделать, – помнить о них и передать эстафету памяти своим детям, внукам, правнукам. Тогда связь поколений будет неразрывной, тогда каждый погибший обретет вечный покой, и никто больше не возьмет в руки оружие, зная, какую цену заплатили за мир наши деды и прадеды.





Фото автора и Надежды Казанковой
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