Останки рядового Михаила Градусова, погибшего в 1944-м в Эстонии, сегодня перезахоронили в Чериковском районе

Теперь на братской могиле – памятная табличка с его именем. До этого здесь были захоронены четыре героя, которые пали смертью храбрых в годы Великой Отечественной, но фамилии которых так и не удалось установить. Родные Михаила Градусова, живущие в Черикове, тоже долгих 77 лет не знали, где конкретно погиб и захоронен «их дядя Миша». И вот недавно поисковик Юрий Кершонков нашел в Эстонии могилу рядового, над которой не было ни памятника, ни креста. Личность красноармейца удалось идентифицировать по медали «За боевые заслуги» (при нем были еще медаль «За оборону Ленинграда», простреленная каска). По желанию племянника погибшего героя – 60-летнего Владимира Градусова – останки Михаила Артемьевича были доставлены в Чериковский район.– растроган Владимир Градусов.подчеркнула на церемонии перезахоронения председатель Чериковского районного Совета депутатов Анжела Новикова.Фото автора и Надежды Казанковой