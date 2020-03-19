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  2. Останки летчика, сбитого над Озаричами, захоронят рядом с могилой брата

Останки летчика, сбитого над Озаричами, захоронят рядом с могилой брата

В 2019 году в ходе поисковых работ на территории Озаричского сельского совета в Калинковичском районе были найдены обломки самолета-истребителя марки Як-1Б, а также фрагменты костных останков. Долгие десятилетия в этой земле безвестно покоился летчик, отдавший жизнь за Победу. Сегодня останки погибшего героя, найденного благодаря усилиям Калинковичско-Мозырского военно-исторического клуба «Поиск», отправились на родину.

Митинг, посвященный 76-й годовщине освобождения концлагеря Озаричи, прошел сегодня в Калинковичском районе. Участники акции возложили венки и цветы к мемориалу в память о семнадцати тысячах мирных жителей, погибших в лагере смерти. А ключевым событием митинга стала передача руководителю первичной организации «Ассоциация ветеранов боевых действий внутренних войск МВД России по Усть-Лабинскому району» Павлу Гордееву останков погибшего младшего лейтенанта 127-го истребительного авиаполка Павла Ярошенко.

Как рассказала начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Калинковичского райисполкома Инна Сафронова, восстановить историческую и человеческую справедливость удалось благодаря членам Калинковичско-Мозырского военно-исторического клуба «Поиск»:

 Они провели огромную работу. Осенью исследовали место предполагаемого падения самолета, подняли на поверхность части самолета и останки летчика. А потом им удалось найти его родственников.

Члены «Поиска» выяснили, что Павел Трифонович Ярошенко родился в 1922 году, был летчиком-истребителем 127-го истребительного авиаполка, в Красную Армию призывался из Казахстана, а в станице Усть-Лабинская Краснодарского края проживала его мать. Судя по архивным сведениям, 16 января 1944 года Павел Ярошенко совершал боевой вылет и был сбит недалеко от поселка Озаричи.

Поисковики связались с родственниками летчика. Оказалось, что до недавнего времени был жив родной брат летчика, тоже побывавший на фронте. А племянники пилота рассказали, что до войны он окончил педагогическое училище и собирался связать свою жизнь с нелегким ремеслом преподавателя.

Участники делегации из Усть-Лабинска доставят останки погибшего летчика на родину. Захоронить его планируют рядом с могилой брата.

Фото Николая Борисенко

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