Основными источниками получения информации белорусы назвали республиканское ТВ и интернет-СМИ

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Основными источниками информации, из которых граждане черпают сведения о происходящих событиях, выступают республиканское телевидение (22%), интернет-СМИ (сайты, новостные порталы – 21,7%), социальные сети (13,7%), ближайшее социальное окружение – коллеги, друзья, семья (10,9%), республиканские газеты и журналы (7,3%), местное телевидение (6,6%), российское телевидение (6,5%), местные газеты и журналы (6,5%), республиканское радио (4,2%), иные источники (0,4%).В возрастном разрезе телевидение предсказуемо имеет наибольшую популярность у людей пожилого возраста, тогда как молодежь предпочитает получать информацию из интернета и социальных сетей.– сказал Сергей Мусиенко.В рамках социологического обеспечения республиканского референдума с 15 ноября по 4 декабря 2021 года социологическим консорциумом ГНУ "Институт социологии НАН Беларуси" совместно с Аналитическим центром EcooM проведено масштабное социологическое исследование "Беларусь. Мнение о будущем". В опросе приняли участие 10 217 респондентов.Генеральная совокупность – экономически занятое население. Выборка многоступенчатая, стратифицированная (по региону проживания и типу населенного пункта), с контролем квот по полу и возрасту.Исследованием охвачены все области Беларуси, Минск, 52 района (с учетом 9 районов столицы), почти 350 организаций и предприятий различных сфер и форм собственности.