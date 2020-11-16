Китайско-американский миллиардер Эрик Юань лишился пятой части своего состоянии после новости о вакцине от COVID-19. Об этом сообщает издание Tatler.
Состояние основателя Zoom сократилось на 19% – до 17,7 миллиарда долларов. Как сообщает Forbes, этому поспособствовал выпуск вакцины от коронавируса, эффективность которой эксперты оценили в 90%. Препарат выпустила американская фармацевтическая компания Pfizer.
Напомним, что во время пандемии Zoom был одной из самых популярных платформ для общения и работы.
К слову, Эрик Юань впервые попал в рейтинг самых богатых людей по версии Forbes весной этого года – его состояние было оценено в 5,5 миллиарда долларов. В июле оно составило 11 миллиардов, а еще через три месяца выросло до 22 миллиардов.
Фото: Tatler
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Основатель Zoom потерял 4 миллиарда долларов из-за вакцины от коронавируса
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