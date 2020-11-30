На 73 году жизни от коронавируса скончался создатель творожных сырков «Б. Ю. Александров». Об этом сообщает ТАСС.
Бизнесмен и президент «Ростагроэкспорта» Борис Александров был госпитализирован с коронавирусом еще 23 ноября, его состояние оценивалось как тяжелое. Предприниматель несколько дней находился на ИВЛ, однако спасти его так и не удалось.
«Росагроэкспорт» был основан в 1995 году. Выпуск самой известной продукции компании – глазированных сырков – был запущен в 1996-м.
Фото: Super.ru
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Скончался основатель знаменитого бренда сырков «Б. Ю. Александров»
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