«Оскорбление культуры»: японцев возмутил образ соотечественницы на конкурсе «Мисс Вселенная»

Скриншот из видео на официальном

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конкурса

Ватанабэ появилась на подиуме в костюме, стилизованном под кимоно. Он должен был репрезентировать страну, которую представляла девушка. Со стороны выглядит мило: блестящее розовое платье со шлейфом, напоминающее костюм Сейлор Мун, золотой бант и фигурки котиков в руках. Но японцы усмотрели в образе целый ряд этических нарушений.Например, платье Ватанабэ сложено на манер кимоно, но не слева направо, как нужно, а наоборот. Такой тип одеяния в стране предназначается для покойников. Также общественность возмутило использование в образе символа императорской семьи (хризантемы), «обрезанного» японского флага на рукавах платья и иероглифов «Япония» на теле девушки (татуировки в стране табуированы).Разработкой костюма занимался израильский дизайнер Авиад Арик. Комментаторы в сети отметили: хоть и чувствуется, что специалист уважает японскую культуру, он явно плохо в ней разбирается.В конкурсе победила представительница Индии Харнааз Сандху.