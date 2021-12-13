Осипов: Беларусь никогда не ставила геополитическую выгоду во главу угла

Таким мнением в ходе телемоста "Вильнюс – Минск" поделился обозреватель отдела политической информации издательского дома "Беларусь сегодня" Максим Осипов.
– Мы никогда не ставили геополитическую выгоду во главу угла. Взаимоотношения [между Беларусью и Литвой] <...> всегда выстраивались, как правило, на уровне человеческой дипломатии, экономики и культуры. Пожертвовать всем этим ради пусть даже очень выгодных интересов, по крайней мере в Беларуси, считается неприемлемым. И наверное, поэтому мы сейчас оказались в ситуации геополитического давления, – обратил внимание Максим Осипов.
Он отметил, что Беларусь, несмотря ни на что, продолжает придерживаться той же экономической и политической линии.
– А самое главное –добрососедства, которого придерживалась всегда. Это выражается и в недавнем предоставлении нескольким сотням выходцев из Украины белорусского гражданства, которое они просили у нас, и в том, что мы все-таки разделяем позицию официальных властей [Литвы и Украины], и позицию народа. <...> Глава Беларуси продолжает поздравлять с государственными праздниками население стран, политики которых ведут себя некорректно в плане добрососедства, – подчеркнул Максим Осипов.
Видео: YouTube-канал ekspertai. eu