Ошмянам – 680! Узнали, как город отметит юбилей

Уже в эту субботу приграничный райцентр готовится отпраздновать круглую дату с момента первого упоминания местечка Ошмяны в летописях.





Программа гуляний, как и полагается в юбилей, насыщенная. Причем день рождения любимого города станет для ошмянцев продолжением Дня народного единства.

17 сентября в Ошмянах откроют площадь Флага и аллею оригинальных живых фонарей. Государственный символ поднимется на флагштоке с символичной высотой в 17 метров. А уже утром 18 сентября в новом микрорайоне по улице Борунская пройдет торжественное открытие современной площадки для мини-футбола.

Официальный старт юбилею дадут в полдень. Но перед этим по улицам пройдет сразу два шествия. Яркий парад профессий устроят представители коллективов предприятий и учреждений города. Вышагивать по родным местам будут в сопровождении военного духового оркестра Сморгонской пограничной группы.





Вслед за профессионалами пройдут ошмянские мамы с малышами в детских колясках. Чтобы все знали: подрастающее поколение у города – ого-го!

Тематическую площадку «Гісторыя аднаго горада. Ашмянам — 680!» представит управление образования райисполкома. Модели в костюмах разных эпох (от средневековья до наших дней) расскажут о том, чем жил город в те или иные времена. Кроме того, они станут для жителей и гостей Ошмян проводниками в прошлое – будут приглашать всех на уникальную фотовыставку, которая собрала редкие кадры городской жизни ХХ и XIX веков.

За необычными селфи советуем отправляться в городской парк. Там соорудят фотозону с колоритным зубром, который украшал столичные трибуны во время II Европейских игр. В Ошмяны его доставят не случайно: ведь на гербе города красуется именно это животное.

Какой же праздник без подарков? Известный историк и коллекционер Владимир Лиходедов презентует на юбилейном торжестве книгу «Ашмяны і ваколіцы. Падарожжа ў часе». В издании собрано около 400 сотен редких фотографий и почтовых карточек с видами Ошмянщины периода конца XIX -- середины XX столетия. Многие из них публикуются впервые.

Музыкальную программу откроет гродненский ансамбль «Белые Росы» в 14:00. Вслед за ним на сцену выйдут творческие коллективы города и района, а также приглашенные гости из Сморгони.





Пожалуют на праздник и столичные артисты. Национальный академический концертный оркестр Беларуси под управление Михаила Финберга сыграет песни на музыку белорусских и советских композиторов. Солист Белорусской государственный филармонии Игорь Задорожный представит ошмянцам эстрадную программу. А хедлайнерами вечера станут Тео и Ольга Рыжикова.

Завершится торжество восьмиминутным фейерверком.

Фото: Светлана Муцянская и Александр Наумчик.