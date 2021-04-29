На это обратил внимание директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Виктор Кураш сегодня на парламентских слушаниях на тему «Территориальная целостность и народное единство Беларуси. Историко-правовые аспекты воссоединения западнобелорусских земель в составе БССР»:
– Государственное самоопределение – чрезвычайно важное явление в жизни каждого народа. Особое место в процессе этого строительства занимают события осени 1939 года, когда был положен конец исторической несправедливости и белорусы перестали быть разъединенным народом.
Заключение Рижского мирного договора стало вынужденной мерой, продиктованной сложными геополитическими условиями в Советской России. Как напомнил Виктор Кураш, на захваченных территориях польские власти устанавливали жесткий оккупационный режим, создавали польские органы управления, проводили реквизицию. Государственные архивы хранят значительные объемы документов по теме воссоединения.
– Это единство – наша настоящая национальная ценность, которую необходимо уважать, беречь и защищать, – подчеркнул директор Департамента.
Фото: БЕЛТА
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Осенью 1939 года положен конец исторической несправедливости
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