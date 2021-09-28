Клишевич: осенняя сессия в Парламенте планируется напряженной, будут подняты стратегические вопросы

– Уже сегодня будет выработан финальный вариант Конституции. Далее специалисты будут его корректировать, чтобы представить жителям, – обозначил он.
По словам депутата, после принятия изменений в Конституцию у Парламента появится огромный пласт работы.
– Мы готовимся наводить порядок в законодательных актах. Для начала нужно сделать рабочий вариант Конституции, который бы не вызывал разночтений и четко бы трактовал каждый пункт, – подчеркнул гость "Будней".
Спикер отметил, что осенняя сессия в Парламенте всегда напряженная, будут подниматься стратегические вопросы.
– Прежде всего это Кодекс об образовании. В процессе обсуждения проекта мы старались учесть позицию и мнение каждого. В отдельных случаях планируется введение такой формы получения образования, как дистанционная. Это решение было продиктовано пандемией. Но некоторые родители, как выяснилось, выступают категорически против. Мы постарались им донести, что это будет применяться только в исключительных случаях. Появились также опасения о том, что нововведения ограничат доступ родителя к школе. Но кодекс лишь упорядочит и регламентирует этот процесс, – объяснил Клишевич. – Важно кодексом и защитить права учителя, разделить ответственность за несвойственные обязанности, которыми наделяют педагогов. Но это лишь малая часть его нововведений.
Говоря о возможном введении единого государственного экзамена, парламентарий заявил, что это не должно ухудшить качество образования.
Депутат также добавил, что запланировано принятие новой редакции Закона "О государственной службе в Республике Беларусь", обсуждение Закона "Об обращениях граждан и юридических лиц". Он упомянул и новую редакцию Налогового кодекса Беларуси.
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