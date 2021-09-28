Клишевич: осенняя сессия в Парламенте планируется напряженной, будут подняты стратегические вопросы

– обозначил он.По словам депутата, после принятия изменений в Конституцию у Парламента появится огромный пласт работы.– подчеркнул гость "Будней".Спикер отметил, что осенняя сессия в Парламенте всегда напряженная, будут подниматься стратегические вопросы.– объяснил Клишевич.Говоря о возможном введении единого государственного экзамена, парламентарий заявил, что это не должно ухудшить качество образования.Депутат также добавил, что запланировано принятие новой редакции Закона "О государственной службе в Республике Беларусь", обсуждение Закона "Об обращениях граждан и юридических лиц". Он упомянул и новую редакцию Налогового кодекса Беларуси.